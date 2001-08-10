Городскую елку открыли в Холмске

Открытие главной ёлки в Холмске в этом году отличалось от всех предыдущих.

«В минувшее воскресенье на площади Ленина стартовала ярмарка новогоднего настроения. Для холмчан её организовали сотрудники Центрального дома культуры во главе с режиссёром Александром Буториным. Мероприятие открыла исполняющая обязанности главы муниципального образования Ольга Манжара. Ансамбль «Ассоль» дал старт концерту. Гостям предстояло вместе зажечь огни на восемнадцатиметровой ёлке. Развлекательную площадку с подвижными играми для детей организовали специалисты кинодосугового центра «Россия», сообщает ТИА «Острова» со сслыкой на районную администрацию.

На открытие пригласили гостей из областного центра - эстрадный дуэт Дмитрия Русанова и Павла Бусырева. В концертной программе прозвучали хиты эстрады разных лет.

С наступлением сумерек публике представили шоу студии «Electro Dance» и компании «RaZoom» из Южно-Сахалинска.

Кульминацией мероприятия стало появление главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки.

Открытие главной ёлки города завершилось праздничным фейерверком и хороводом.