Около 200 сахалинцев собрал день открытых дверей в "Кванториуме"
«Кванториум» на базе гимназии № 3 Южно-Сахалинска провел день открытых дверей. Четырехчасовой марафон науки в детском технопарке посетили около 200 человек – детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба "Кванториума".
«Мы постарались сделать интересную и разнообразную программу для наших гостей. В каждом квантуме прошли мастер-классы, отражающие их специфику. Кроме того, посетители могли поучаствовать в математическом интерактиве, создать свой мультфильм, а также посмотреть научное кино», - рассказала начальник детского технопарка «Кванториум» Светлана Костюк.
IT-квантум стал одним из самых посещаемых на дне открытых дверей. Наставник Иван Бармута и его ученики показывали, как собираются компьютеры, устроили гостям погружение в мир ретро-игр (Mario, Mortal Combat и другие), а также рассказали, как создаются современные игры.
В биоквантуме гости наблюдали за зрелищными химическими реакциями и рассматривали различные препараты под микроскопом. Промдизайнквантум провел мастер-классы по подбору фактур и текстур в программе Fusion 360 и созданию мультфильма «Этюд в перекладке».
В хайтеке посетители с помощью наставников занимались изготовлением новогодних сувениров, а в промробоквантуме – собирали мобильного робота-грузчика.
В VR/AR-квантуме посетителям продемонстрировали возможности смешанной реальности и провели мастер-класс по рисованию в программе Title brush.
Южносахалинка Анастасия Загуменская пришла на день открытых дверей с двумя детьми. Ее старшая дочь Полина с нового года будет заниматься в VR/AR-квантуме. Девочка интересуется современными технологиями, и очень обрадовалась, что в новом технопарке появилось направление, связанное с виртуальной и дополненной реальностью. Посетив мастер-классы на дне открытых дверей, Полина убедилась, что с выбором не ошиблась.
«Что конкретно будет представлять собой этот курс, лично я не могла понять сразу: кругом масса неизвестных мне современных слов, провода и очки-компьютеры. Благодаря дню открытых дверей я, наконец, поняла всю кухню кванториума. В школе несколько направлений, в которых найдут себя и ботаники, и техники, и дизайнеры, и химики. Главный плюс - дети быстро переходят от теории к практике. Усвоить непростой материал им помогают наглядные пособия и высокотехнологичное оборудование. А это для детей нынешнего поколения особенно важно», - отметила Анастасия.
Во время дня открытых дверей в «Кванториум» записались 22 ребенка. Набор в группы, которые начнут заниматься в январе следующего года, еще открыт. Обучение в детском технопарке бесплатное. Запись осуществляется при личном визите. Справки по телефону: 8 (4242) 24-02-03.
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