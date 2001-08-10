Островным семьям рассказали, как решить жилищные и социальные вопросы
Специалисты областных министерств социальной защиты, здравоохранения, образования, управления жилищной политики Южно-Сахалинска, а также Сахалинского ипотечного агентства и Сбербанка России дали 16 островным семьям подробные консультации по решению жилищных и других вопросов. Встречи прошли 20 декабря в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, инициатором выступил общественный совет партийного проекта «Крепкая семья», сообщили в региональной общественной приемной.
- Это уже третий в 2019 году прием семей с детьми, на котором жители могут получить комплексную информационную помощь по решению наболевших вопросов, - рассказала куратор партийного проекта «Крепкая семья» Светлана Бетнарская. – Самым популярным вопросом был, конечно, жилищный. Например, обратилось несколько многодетных семей, желающих узнать, на какую помощь от государства они могут рассчитывать при покупке жилья, какие документы нужно для этого подготовить, в какие сроки подать и так далее. Были семьи, в которых один родитель прописан в Сахалинской области, а второй – приезжий, также получили информацию, что им делать в этом случае.
Еще одна семья столкнулась с проблемой возрастного ценза для участников жилищной программы «Молодая семья» - один из супругов подходит под условия программы, а второй уже старше 35 лет. Этот вопрос поднимают на приемах не в первый раз, а некоторые супруги даже серьезно задумываются о разводе как о единственном способе вступить в программу. По словам Светланы Бетнарской, депутаты Сахалинской областной Думы согласились, что такой пробел в законодательстве имеется. Планируется проработать этот вопрос и предложить пути решения.
К специалистам также обратилась мама пятерых детей, которая старается всесторонне развивать их, в том числе в платных организациях дополнительного образования. Женщина поинтересовалась, есть ли какая-то возможность получить компенсацию затрат на такие секции. Специалисты пояснили, что такие выплаты областным законодательством не предусмотрены, но сахалинка может подать заявку на возврат налога (отчисляемые ежемесячно 13% от заработной платы) за календарный год. Для этого нужно в течение года собирать чеки за оказание платных услуг. Причем получить налоговый вычет можно за любые платные услуги – не только в образовании, но и, например, в здравоохранении.
- В очередной раз убедились в том, что такие встречи проводить необходимо. Многие сахалинцы просто не знают, куда им обратиться, чтобы получить ту или иную помощь, какие выплаты им положены, как выбраться из трудной жизненной ситуации, - отметила Светлана Бетнарская. – А на наших приемах им рассказывают поэтапно, что, когда и где нужно сделать, какие документы собрать, при необходимости приглашают в конкретные министерства для более детальной проработки вопроса. В 2020 году планируем провести четыре таких приема – по одному на квартал.
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