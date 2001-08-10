Судья Южно-Сахалинского городского суда отказала «Экологической вахте Сахалина» в удовлетворении заявления об обеспечении иска по защите от вырубки леса на горе Острой. Об этом сообщает пресс-служба общественной организации.



Экологи обратились в суд с иском к СТК «Горный воздух», требуя запретить спортивно-туристическому комплексу ведение любых рубок лесных насаждений и иные технологически связанные с этим процессы на горе Острой вблизи областного центра. Предварительное судебное заседание назначено на 20 января 2020 года.



Законодательство дает право истцу просить суд принять обеспечительные меры – запретить ответчику осуществлять какие-либо действия, чтобы в дальнейшем обеспечить исполнение решения суда в случае удовлетворения иска. Обеспечение иска защищает права истца на тот случай, если ответчик будет действовать недобросовестно, или, когда непринятие мер может повлечь невозможность исполнения судебного акта. Именно это обосновала суду «Эковахта Сахалина» в своем заявлении.



Если на указанном участке начнутся рубки лесных насаждений, то исполнить в полной мере положительное судебное решение будет затруднительно или невозможно, поскольку лесные насаждения уже будут вырублены, а редкие растения уничтожены. Своевременно отследить начало работ по рубке леса практически невозможно, т.к. участок находится в отдалении от города и проезжих дорог, поэтому труднодоступен для ежедневного мониторинга и контроля.



Экологи приложили доказательства проведения «Горным воздухом» подготовительных работ в виде строительной разметки на горе Острой, привели примеры недобросовестности ответчика, когда в ходе строительства повреждались или уничтожались виды, занесенные в Красные книги России и Сахалинской области, обосновали, что вырубка леса может начаться в любой момент, поэтому необходимо принять меры защиты, чтобы это предотвратить.



Однако суд указал, что ответчиком либо другими лицами по его поручению строительные работы в настоящее время не ведутся, поэтому оснований для обеспечительных мер нет. Иными словами, когда убьют – тогда и приходите.



- «Эковахта Сахалина» будет обжаловать определение Южно-Сахалинского городского суда, а пока обращается ко всем сахалинцам с просьбой подписывать петицию «Защитим Майорский горный массив от вырубки леса и уничтожения краснокнижных растений!», - говорят в организации.