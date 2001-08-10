Триста врачей приехали работать в Сахалинскую области в этом году
На работу в Сахалинскую область в этом году привлекли 300 врачей. Наибольшее количество специалистов – 24 – было трудоустроено в самое крупное медучреждение региона – областную клиническую больницу в Южно-Сахалинске. Медицинские специалисты привлечены во все районы области, в том числе самые отдаленные. Например, в районной больнице Северо-Курильска работу получили два новых врача.
Как ТИА "Острова" сообщили в региональном правительстве, трехсотым медиком, трудоустроенным на Сахалине в этом году, стала Ольга Байтакова. В Южно-Сахалинск вместе с семьей женщина переехала из небольшого городка Покачи Ханты-Мансийского автономного округа. Окончила Тюменскую медицинскую академию по специальности «Лечебное дело» и интернатуру по профилю «Терапия». Стаж в медицине – восемь лет. Работала участковым терапевтом, а после возглавила амбулаторно-поликлиническое отделение Покачевской городской больницы.
– Чтобы добраться до Сахалина, мы с мужем преодолели 8 тысяч километров–– отметила терапевт. – Переехать решились из-за островных красот и привлекательной кадровой программы. В нашей области таких возможностей нет. Буду работать в Южно-Сахалинске в городской поликлинике №4 участковым терапевтом. Коллеги приняли хорошо. Подобрали участок с опытной медсестрой. Пока нахожусь в небольшом отпуске. Обустраиваюсь, знакомлюсь с городом.
Больше всего среди прибывших в Сахалинскую область специалистов – участковых терапевтов – 25 человек. Также кадровый состав медицинской службы пополнили неврологи, анестезиологи-реаниматологи, педиатры, онкологи, кардиологи, неврологи, хирурги, стоматологи, неонатологи и рентгенологи.
– В следующем году мы продолжим работу по привлечению кадров. Рассчитываем, что в наши больницы придут не менее 200 специалистов. Делаем упор на качество – трудоустраиваем только при условии успешного прохождения испытательного срока, – сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Отметим, для привлечения специалистов в здравоохранение региона действуют меры социальной поддержки, не имеющие аналогов в стране. Размер «подъемных» выплат в 2019 году составляет от 1,45 до 2,6 миллиона рублей в зависимости от района трудоустройства врача. Специалистам компенсируется стоимость аренды квартиры – до 25 тысяч рублей ежемесячно. Также участники кадровой программы могут воспользоваться единовременной выплатой на приобретение или строительство жилья в размере до 60 процентов от фактической стоимости – до 3 миллионов рублей. Главное условие - отработать не менее 10 лет в государственных медучреждениях региона. Кроме того, прибывшим из других регионов Российской Федерации по вызову организации и заключившим трудовые договоры с ней, предусмотрен ряд дополнительных гарантий и компенсаций.
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