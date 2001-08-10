Крупными штрафами будут бороться на Сахалине и Курилах с незаконными свалками
С несанкционированными свалками на Сахалине и Курилах будут бороться крупными штрафами. Решением проблемы займутся два профильных министерства – ЖКХ и экологии. Уже в следующем году на островах планируют ликвидировать более 100 стихийных свалок. Об этом сообщили в правительстве островного региона.
В ряде случаев в возникновении несанкционированных свалок виноваты недобросовестные предприниматели, которые отказываются вывозить строительный мусор на специализированные полигоны. Зачастую не заключаются договоры на ликвидацию отходов с региональным оператором или в документе обозначается заниженный объем мусора. Результат – коммунальщики вывозят отходы лишь частично, а от оставшихся ТКО их владельцы избавляются незаконными способами.
Также стихийные свалки образуются на островах из-за деятельности садоводческих некоммерческих товариществ. Некоторые СНТ не заключают договор с региональным оператором и не имеют контейнерных площадок. Из-за этого члены объединений вынуждены вывозить мусор своими силами. Чтобы решить проблему островные муниципалитеты обязали до марта 2020 года установить мусорные бункеры в районах СНТ и заключить договоры на вывоз мусора.
– Мы объявляем кампанию «Чистые острова». Ее цель – избавить Сахалин и Курилы от мусора. Предлагаем всем неравнодушным островитянам присоединиться к ней и сообщать информацию о незаконном вывозе отходов через сервис «Сахалин.онлайн», – отметил Валерий Лимаренко. – Особая роль в этом вопросе отводится министерствам экологии и ЖКХ. Они будут следить за перемещением отходов внутри региона с помощью системы «Безопасный город». Должны быть разработаны нормативные акты, запрещающие перевозку строительного мусора и ТКО без лицензий. Тех, кто будет грубо нарушать эти правила, а также участвовать в образовании несанкционированных свалок, следует наказывать крупными штрафами.
Напомним, Сахалинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами с 1 января этого года. На островах планируют внедрить систему раздельного накопления отходов и ликвидировать старые свалки.
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