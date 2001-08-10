Уровень бедности вдвое сократился в Сахалинской области
В Сахалинской области за 2019 год вдвое сократился уровень бедности. Благодаря новым мерам социальной поддержки материальное положение улучшили около 25 тысяч островитян. Такая информация прозвучала на конференции регионального отделения политической партии «Единая Россия».
Как сообщили в островном правительстве, если в начале года за чертой бедности находились 9,7 процента жителей Сахалинской области, то сегодня этот показатель составляет 4,3 процента. Это один из лучших результатов снижения числа малообеспеченных по стране.
– В этом году при поддержке ведущей политической силы в областной Думе был принят ряд важнейших законопроектов – об увеличении минимального размера пенсий, ежемесячных доплатах для пенсионеров, новых выплатах для семей с детьми. В дальнейшем нам предстоит совместно разрабатывать новые инициативы, чтобы делать жизнь сахалинцев и курильчан более комфортной. При этом самое важное – диалог с жителями, быстрая реакция на их запросы, нужды, проблемы. Не нужно дожидаться, когда та или иная проблема приобретет масштабный характер – следует исправить её на начальной стадии. А это возможно лишь тогда, когда все участники общественных процессов трудятся сообща. Мы должны идти к людям, слушать и слышать людей, – отметил Валерий Лимаренко.
Секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Хапочкин также подчеркнул важность обратной связи с сахалинцами и курильчанами. Практически во всех районах области работают общественные приемные партии.
– За 2019 год поступило 815 обращений. Это меньше, чем в прошлом году. Причина в том, что у людей появились и другие инструменты для разговора с властями – социальные сети, портал «Сахалин.онлайн», горячая линия «1-300», – сказал Андрей Хапочкин. – Именно обратная связь помогает точно знать, что волнует жителей, защищать их интересы.
Участники конференции отметили, что одно из ключевых направлений дальнейшей работы – реализация национальных проектов. От этого зависит развитие инфраструктуры, темпы строительства жилья и ремонта дорог, появление новых школ, ФАПов, благоустройство городов и сел.
Большое внимание сосредоточат на сфере здравоохранения. В этом году к работе в островных больницах и поликлиниках приступили 300 врачей, для обратной связи с пациентами заработала линия «1-300» и появилось объединение «серебряных волонтеров». Губернатор поставил задачу на 2020 год – значительно сократить ожидание приема у врача и обследований.
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