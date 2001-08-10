«Доступные поликлиники» Сахалинской области получили почетные знаки. Высокой оценкой медицинского качества отмечены поликлиники №2 и №4 Южно-Сахалинска, областной кожно-венерологический диспансер, районные больницы Александровска-Сахалинского, Северо-Курильска, Южно-Курильска, Ноглик и Смирных. В ближайшее время фасады этих учреждений украсит специальный почетный знак, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Вручение знаков народного признания состоялось в министерстве здравоохранения Сахалинской области. Получали награды председатели советов «Серебряных волонтеров» при медицинских организациях.

– Лучшими стремятся стать все лечебно-профилактические учреждения области, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук. – Но не все пока дотягивают до статуса «Доступная поликлиника». Знак народного признания, который мы вручаем сегодня, дается за особые заслуги. Учреждения, отмеченные им, с легкостью могут его лишиться, если опустят планку качества и доступности медицинских услуг.

Напомним, ранее с инициативой о проведении народного голосования за медучреждения, которым могут присвоить статус «Доступная поликлиника» выступили «Серебряные волонтеры». Предложение поддержал губернатор Валерий Лимаренко. Опрос проводился через сервис «1-300». В нем участвовали люди, которые пользовались услугами медучреждений в течение последних двух месяцев. Оценивалась работа заведений по нескольким критериям: качество проведения диспансеризации, доступность услуг узких специалистов и кадровая обеспеченность.

Сейчас за право называться доступными борются еще три медицинских организации области – консультативно-диагностический центр, а также районные больницы Анивы и Томари.

Министерство здравоохранения объявляет голосование в поддержку этих лечебных заведений. Оценку качества их работы сахалинцам предлагают оценить с помощью горячей линии «1-300». Голосование продлится до 30 декабря.