Почетные знаки получили сахалинские "доступные поликлиники"
«Доступные поликлиники» Сахалинской области получили почетные знаки. Высокой оценкой медицинского качества отмечены поликлиники №2 и №4 Южно-Сахалинска, областной кожно-венерологический диспансер, районные больницы Александровска-Сахалинского, Северо-Курильска, Южно-Курильска, Ноглик и Смирных. В ближайшее время фасады этих учреждений украсит специальный почетный знак, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Вручение знаков народного признания состоялось в министерстве здравоохранения Сахалинской области. Получали награды председатели советов «Серебряных волонтеров» при медицинских организациях.
– Лучшими стремятся стать все лечебно-профилактические учреждения области, – отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук. – Но не все пока дотягивают до статуса «Доступная поликлиника». Знак народного признания, который мы вручаем сегодня, дается за особые заслуги. Учреждения, отмеченные им, с легкостью могут его лишиться, если опустят планку качества и доступности медицинских услуг.
Напомним, ранее с инициативой о проведении народного голосования за медучреждения, которым могут присвоить статус «Доступная поликлиника» выступили «Серебряные волонтеры». Предложение поддержал губернатор Валерий Лимаренко. Опрос проводился через сервис «1-300». В нем участвовали люди, которые пользовались услугами медучреждений в течение последних двух месяцев. Оценивалась работа заведений по нескольким критериям: качество проведения диспансеризации, доступность услуг узких специалистов и кадровая обеспеченность.
Сейчас за право называться доступными борются еще три медицинских организации области – консультативно-диагностический центр, а также районные больницы Анивы и Томари.
Министерство здравоохранения объявляет голосование в поддержку этих лечебных заведений. Оценку качества их работы сахалинцам предлагают оценить с помощью горячей линии «1-300». Голосование продлится до 30 декабря.
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