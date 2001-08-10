Свыше 1600 человек прокатились на электросамокатах в Южно-Сахалинске

С начала ноября, после консервации электросамокатов, специалисты центра молодежных инициатив Южно-Сахалинска подвели итоги работы новой услуги и наметили планы на следующий год. За полтора месяца работы проката зарегистрировались более 1600 пользователей, было произведено более 10000 транзакций, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Как сообщил директор центра Олег Гортованов, сейчас самокаты и станции находятся в отапливаемом складе на хранении. В настоящий момент ведется работа по улучшению программного обеспечения. Кроме того, в новом году планируется увеличить количество задействованных единовременно самокатов в день. Для этого будут привлечены сезонные работники, задача которых - заниматься оперативным обслуживанием техники, например, заменой разряженных самокатов.

Прибыль от использования электросамокатов составила порядка 250 тыс. рублей. Она будет направлена, в том числе, и на расходные материалы, в которые входят ремонтные наборы. Также планируется установить дополнительное оборудование, которое позволит более точно отслеживать географическое положение электросамокатов.

В новом году, с учетом пожеланий горожан, рассмотрят варианты перестановки станций. Изменится и количество самокатов на станциях. К примеру, на ул. Горького двухколесных средств передвижения станет меньше, а на станции, установленной на площади Ленина, — больше. При распределении во внимание будет принят факт, что южносахалинцы, независимо от точки, где начали аренду электросамоката, чаще всего едут в парк культуры и отдыха им. Гагарина.

- Также за прошедший период были выявлены и проблемы в работе проката. Обычно они связаны с отношением пользователей, которые невнимательно читают инструкцию по эксплуатации. Отсюда следовало некорректное завершение аренды или бронирования. Имелись вандальные проявления — люди снимали наклейки, отрывали элементы. Были нарушения предписаний по ограничению веса в 100 кг: пользователи катались вдвоем на самокате, что, к тому же, небезопасно. Это отразилось на состоянии техники, - отметил Олег Гортованов.

Камеры видеонаблюдения также зафиксировали факты, когда люди, которые не собирались брать напрокат самокаты, пытались выдернуть их из стоек или становились на них, изображая поездку. В ЦМИ надеются, что в следующем сезоне горожане будут меньше нарушать правила пользования и бережнее относиться к технике, которая оказалась у горожан востребованной.

Продлить жизнь электросамокатам также поможет комфортная городская среда. По словам Василия Вишневского, директора центра развития городской среды АНО «Наш город», за небольшой срок работы проката специалисты сумели набрать статистику и как следствие - запланировать работы по развитию улично-дорожной сети.

- На основании данных, которые переданы департаменту городского хозяйства, в новом году запланированы работы по замене тротуарной плитки на асфальт на участке ул. Горького от ул. Пуркаева до ул. Больничной. Кроме того, в порядка 30 местах будут установлены пониженные бордюры и сооружены специальные съезды, - рассказал Василий Вишневский.

Несмотря на нарушение правил и зачастую небрежную эксплуатацию, фатальных поломок электросамокатов не было. Прокат возобновится в мае 2020 года по фактическим погодным условиям, когда установится положительная температура и сойдет снег с улиц города. Стоимость аренды останется прежней — 150 рублей за полчаса и выше, в зависимости от времени использования.