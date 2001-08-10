Почти все островные выпускники успешно написали итоговое сочинение
Стали известны результаты итогового сочинения, которое написали сахалинцы и курильчане 4 декабря. Из 2 716 выпускников островного региона более 98% участников успешно справились с творческим заданием и получили допуск к государственной итоговой аттестации (ГИА).
- Темы сочинений были разработаны Федеральным институтом педагогических измерений и сформированным Рособрнадзором по часовым поясам. Продолжительность написания сочинения составляла 3 часа 55 минут. Работы участников оценивались по системе «зачет/незачет». При оценке сочинения в первую очередь учитывалось соблюдение требований объема и самостоятельности написания сочинения, соответствие выбранной теме, умение аргументировать позицию и обоснованно привлекать литературный материал, - рассказали в региональном министерстве образования.
Наиболее популярной среди островных школьников стала тема «Согласны ли Вы с тем, что безвыходных ситуаций не существует?» ее выбрали 46,4% участников. Второй по популярности была тема «Всегда ли легко различить добро и зло?» (35,9%), затем ребят интересовала тема «В чём заключается рыцарское отношение к женщине?» (10,2%).
Ознакомиться с результатами итогового сочинения (изложения) выпускники текущего года могут в своей образовательной организации, выпускники прошлых лет – по месту регистрации на сдачу экзамена.
- Хочу отметить, что результаты итогового сочинения из года в год в регионе остаются стабильными, большинство ребят успешно справляются с творческой работой. По итогам проверки только 1,8% получили «незачет». У этих ребят будет возможность пересдачи, воспользоваться которой они смогут 5 февраля и 6 мая 2020 года, – сообщила министр образования Наталья Мурашова.
Напомним, итоговое сочинение может быть представлено абитуриентом при приеме в вуз. Его результат вправе учесть в числе индивидуальных достижений поступающего и начислить дополнительные баллы к сумме результатов ЕГЭ.
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