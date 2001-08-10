Ряды «Юнармии» пополнили 300 юных сахалинцев

Торжественная церемония посвящения в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошла в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального агентства по делам молодежи.

В этом году ряды сахалинских юнармейцев пополнили 300 ребят из четырнадцати районов островного региона.

- В будущем я собираюсь связать свою жизнь с вооружёнными силами, поэтому сейчас и решил пойти в «Юнармию». Здесь можно получить хорошую физическую подготовку, а также узнать много об истории нашей Родины, - рассказал юнармеец Владимир Тян.

Ребята произнесли торжественную клятву, после чего к ним с приветственным словом обратился руководитель агентства по делам молодёжи Егор Умнов.

- Разрешите поздравить вас со вступлением в ряды юнармейского движения. Сейчас вы произнесли слова клятвы, которые содержат очень простые, но очень важные слова: это честность, товарищество, взаимовыручка, стремление к успехам в жизни, учёбе и спорте. Это девиз, с которым вы должны идти не только в рамках «Юнармии», но и по жизни, - отметил руководитель областного агентства.

После торжественной речи всем юным участникам церемонии вручили значки, подтверждающие вступление в ряды юнармейского движения.