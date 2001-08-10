Еще четыре рейса запустят по 81 маршруту в Южно-Сахалинске

Сегодня, 25 декабря, в Дальнем по 81 маршруту запускают 4 дополнительных рейса. Об этом сообщили в администрации областного центра.

Две дополнительные единицы общественного транспорта запустят утром и вечером. С 6.50 до 7.30 интервал между автобусами данного маршрута должен в среднем составить не более пяти минут вместо нынешних восьми. Вечерний график запуска дополнительных маршрутов в данный момент уточняется.

Подобное решение принято, чтобы перевозка пассажиров с данного района происходила более комфортно. В данный момент существуют временные интервалы, когда наполняемость общественного транспорта составляет около 110%. Данная мера должна разгрузить пассажиропоток в утренние и вечерние пиковые периоды 81 маршрута.