Сахалинцы могут стать волонтерами чемпионата по футболу Евро-2020
Презентация волонтёрской программы чемпионата по футболу Евро-2020 прошла в Южно-Сахалинске. Она состоялась в рамках молодежного образовательного форума «ОстроVа-2019», который собрал около 100 участников.
Как рассказали в региональном минспорта, чемпионат пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге. Сахалинцам предложили стать городскими волонтерами события. Они работают на туристических, транспортных и медицинских объектах.
- Ребятам нужно будет помогать болельщикам, создавать такую атмосферу, чтобы люди, которые приезжают к нам впервые, не чувствовали себя потерянными и брошенными. Важно, чтобы они ощутили, что русские – добрые и душевные, - рассказала руководитель программы «Городские волонтеры» чемпионата Евро-2020 Дарья Никитина.
До этого руководители волонтерской программы посетили семь городов, однако эти визиты прошли при поддержке спонсора события. На Сахалин гости прибыли по инициативе островного агентства по делам молодёжи.
- Для нас важно, чтобы представители островной молодежи знали о самых главных событиях страны и участвовали в них. Наши ребята постоянно становятся волонтёрами и организаторами масштабных мероприятий. Например, чемпионата «Молодые профессионалы» в Казане или Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Надеемся, что сахалинцы станут и частью команды, которая организует Евро-2020, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.
Участникам форума не только рассказали о предстоящей работе добровольцев, но и показали форму волонтеров. Отдельная часть презентации – история мирового чемпионата по футболу Евро - 2020.
Сахалинка Анастасия Ивлева давно увлекается футболом. Девушка постоянно смотрит игры вместе со своими друзьями. Поучаствовать в таком масштабном событии для нее - настоящая мечта.
- Я во время презентации попробовала заполнить заявку, но меня разочаровал факт, что там можно участвовать с 18 лет и мне чуть-чуть не хватило, день рождения слишком поздно. А вообще я бы очень хотела посмотреть и стать частью команды такого события, - поделилась сахалинка.
Стать волонтёром Евро-2020 могут все желающие. Подать заявку можно, перейдя по ссылке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 09:10 Сегодня Еще четыре рейса запустят по 81 маршруту в Южно-Сахалинске
11:00 Сегодня Новый мост и дорогу открыли в Корсаковском районе
10:00 Сегодня Сахалинские единороссы подвели итоги работы в 2019 году
- 09:30 Сегодня Новогодняя лыжная гонка пройдет в областном центре
- 11:00 19 Декабря Шоу ратраков пройдет на Сахалине
10:10 19 Декабря Более шести тонн осьминога пытались незаконного провести японские суда
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
- 14:00 19 Декабря «ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 17:30 25 Ноября Жилье и соцобъекты построят на Сахалине на бывших землях Минобороны
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
Выбор редакции
- 14:30 Сегодня Новый аппарат сделает сахалинкам УЗИ груди за 15 минут
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?