Сахалинцы могут стать волонтерами чемпионата по футболу Евро-2020

Презентация волонтёрской программы чемпионата по футболу Евро-2020 прошла в Южно-Сахалинске. Она состоялась в рамках молодежного образовательного форума «ОстроVа-2019», который собрал около 100 участников.

Как рассказали в региональном минспорта, чемпионат пройдет в следующем году в Санкт-Петербурге. Сахалинцам предложили стать городскими волонтерами события. Они работают на туристических, транспортных и медицинских объектах.

- Ребятам нужно будет помогать болельщикам, создавать такую атмосферу, чтобы люди, которые приезжают к нам впервые, не чувствовали себя потерянными и брошенными. Важно, чтобы они ощутили, что русские – добрые и душевные, - рассказала руководитель программы «Городские волонтеры» чемпионата Евро-2020 Дарья Никитина.

До этого руководители волонтерской программы посетили семь городов, однако эти визиты прошли при поддержке спонсора события. На Сахалин гости прибыли по инициативе островного агентства по делам молодёжи.

- Для нас важно, чтобы представители островной молодежи знали о самых главных событиях страны и участвовали в них. Наши ребята постоянно становятся волонтёрами и организаторами масштабных мероприятий. Например, чемпионата «Молодые профессионалы» в Казане или Всемирной зимней универсиады в Красноярске. Надеемся, что сахалинцы станут и частью команды, которая организует Евро-2020, - отметил руководитель агентства по делам молодежи Сахалинской области Егор Умнов.

Участникам форума не только рассказали о предстоящей работе добровольцев, но и показали форму волонтеров. Отдельная часть презентации – история мирового чемпионата по футболу Евро - 2020.

Сахалинка Анастасия Ивлева давно увлекается футболом. Девушка постоянно смотрит игры вместе со своими друзьями. Поучаствовать в таком масштабном событии для нее - настоящая мечта.

- Я во время презентации попробовала заполнить заявку, но меня разочаровал факт, что там можно участвовать с 18 лет и мне чуть-чуть не хватило, день рождения слишком поздно. А вообще я бы очень хотела посмотреть и стать частью команды такого события, - поделилась сахалинка.

Стать волонтёром Евро-2020 могут все желающие. Подать заявку можно, перейдя по ссылке.