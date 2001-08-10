Новый мост и дорогу открыли в Корсаковском районе

Движение по новому участку трассы Корсаков – Новиково в районе завода СПГ в Пригородном началось накануне. Автомобили теперь едут через современный мост по асфальтовой дороге, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Ранее путь машин проходил по старой грунтовке в непосредственной близости от моря. Во время штормов происходили размывы полотна, что подвергало опасности участников дорожного движения. Теперь эта проблема решена. Твердое покрытие появилось на 2,7 километра дороги, ширина заасфальтированной части – 9 метров. Также здесь установили дорожные знаки, сигнальные столбики, барьерное ограждение, нанесли дорожную разметку.

– Запуск нового моста и участка подъездной дороги к нему стал еще одним подарком к Новому году как для жителей Корсаковского района, так и для всех сахалинцев и гостей острова. Эта трасса пользуется большой популярностью. Говорим большое спасибо дорожникам за добросовестный труд, а всем автолюбителям желаем доброго пути, – отметил заместитель председателя областного правительства Владимир Сидоренко.

Чин освящения нового моста провел иеромонах Алексий. Одним из первых по новой трассе проехал житель села Озерского Николай Симонов.

– Передвигаться по этой дороге на порядок комфортнее, чем по старой, здесь гораздо безопаснее, – поделился Николай.

Во время строительства моста необходимо было учитывать, что местность в пойме реки Мерея заболочена. Поэтому здесь усилили береговые опоры и увеличили их количество. С обеих сторон моста смонтировали переходные девятиметровые железобетонные плиты для распределения нагрузки на большую площадь и повышения устойчивости сооружения.

– Символично, что дорога к такому большому и сложному объекту, как завод по производству сжиженного природного газа, проходит по мосту, который также потребовал непростых инженерных решений. Уверен, что его открытие существенно повысит безопасность дорожного движения на этом направлении, – отметил начальник управления организационного обеспечения компании «Сахалин Энерджи» Олег Ткаченко.

Слабые грунты учли и при строительстве дороги – выполнено устройство облегченной насыпи из пеноплекса на подходах к мосту. Полимерный материал легче, чем скальный грунт, который обычно используется для отсыпки основания дорожного полотна. Применение пеноплекса снижает вероятность просадки дороги в ходе ее эксплуатации. На все виды проведенных подрядчиком работ действует пятилетняя гарантия.

Целевое финансирование дорожного строительства вела компания «Сахалин Энерджи». Заключительный этап работ выполнил ООО «Карьер Известковый».

Как рассказал мэр Корсаковского городского округа Тимур Магинский, в этом году также был заасфальтирован участок протяженностью 2,5 километра по направлению к Озерскому. Всего же твердое покрытие получили 5 километров загородной трассы. Полностью завершить укладку асфальта до села планируется в двухлетний период.

Напомним, в 2019 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко дорожный фонд островного региона увеличили на 60 процентов. На строительство и ремонт дорог в областном бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей – почти в два раза больше, чем годом ранее.