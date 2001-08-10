Ледовый городок появится в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске возводят ледовый городок. Оформление ледяных скульптур стартовало в ледовом городке на площади Ленина. Понаблюдать за процессом созданием зимней сказки могут все желающие. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на мэрию города.

Ледовый городок в островной столице создает группа художников и скульпторов из Хабаровска. Для реализации своих идей мастера используют ледяные блоки, которые на днях доставили из Поронайска. Буквально через несколько дней куски льда превратятся в героев мультфильмов: “Щенячий патруль”, “Смешарики”, “Винни-Пух”, “Ну, погоди” и многих других персонажей современной и советской анимации. Всего на площади появятся 16 ледяных скульптур с подсветкой. Две самые большие композиции составят свыше 14 метров в длину.

Напомним, в этом году принято решение отказаться от обустройства катка, поскольку ряд факторов, таких как уклон рельефа, близость к проезжей части, сказываются на качестве ледовой поверхности.

Администрация Южно-Сахалинска в очередной раз обращается к жителям и гостям областного центра с просьбой бережно относиться к ледовым конструкциям, чтобы они как можно дольше радовали наших маленьких горожан.