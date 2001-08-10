Каток заработает сегодня в парке Южно-Сахалинска

Сегодня, 25 декабря, на стадионе «Космос» в городском парке Южно-Сахалинска заработает каток. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Открытие состоится в полдень. В течении всего сезона здесь будет действовать пункт зимнего проката, где можно арендовать коньки, ватрушки и оставить вещи в камере хранения. Для тех, кто только будет делать первые шаги на льду помогут ассистенты фигуристов. В день открытия катка первые пятьдесят посетителей, взявшие напрокат коньки в парке, получат призы.

Стоимость проката можно узнать на официальном сайте городского парка. Выход на ледовую площадку со своими коньками – бесплатный.

На сегодняшний день территория на стадионе преобразилась до неузнаваемости: огромная ёлка со светящейся подсветкой, большие снежинки и иллюминация, а также каток площадью 600 квадратных метров. Горожане, катаясь по льду, смогут сделать селфи на фоне праздничных декораций и порадоваться новогодней красоте вокруг.

Полезный способ проведения досуга будет доступен большому количеству людей ежедневно. В будни каток будет работать с 11:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни с 11:00 до 22:00.