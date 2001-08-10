Новый аппарат сделает сахалинкам УЗИ груди за 15 минут

Новейшие технологии онкодиагностики внедряют в консультативно-диагностическом центре Южно-Сахалинска. В медицинском учреждении установили уникальное оборудование для скрининга молочной железы. Пройти обследование на нём рекомендуют женщинам моложе 40 лет, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Автоматическая ультразвуковая система исследования молочных желез ABUS превосходит стандартное ультразвуковое оборудование. Среди преимуществ – высокая точность показателей, хорошее качество изображения, универсальность и практичность. По словам врачей, техника позволяет добиться лучших результатов выявления онкологии на ранней стадии.

– Чувствительный датчик позволяет полностью охватить и отсканировать ткани молочной железы, – рассказал заведующий центром лучевой диагностики консультационно-диагностического центра Дмитрий Пшекарский. – Результаты обследования в виде цифровых данных поступают на монитор, где врач может увидеть каждый участок молочной железы. Но самое главное – мы получаем 3D-изображения в виде тончайших срезов. Если была выявлена опухоль, специалист может с высокой точностью описать ее местоположение.

Еще одно преимущество системы ABUS – скорость исследований. На проведение стандартной процедуры УЗИ требуется не менее 30 минут. Методика ультразвукового скрининга рака молочных желез позволяет сократить это время вдвое.

– Теперь эта медицинская услуга станет более доступной. Причем мощностей оборудования должно хватить, чтобы осмотр могли пройти все нуждающиеся женщины, – отметил Дмитрий Пшекарский.

Ультразвуковую систему исследования молочных желез ABUS в консультативно-диагностическом центре установили неделю назад. Сейчас медперсонал осваивает технологию работы на новом сканере. Обучает сахалинцев эксперт из Москвы.

– Аппарат легок в применении, – говорит специалист по клиническому обучению компании «Дженерал Электрик» Александр Цейпек. – Главное – правильно уложить пациента для проведения сканирования, чтобы за две-три проекции получить максимальный объем ткани молочной железы. Практика двухдневная. В первый день мы обучаем средний медицинский персонал работать на сканирующей станции. Во второй - врачей. Учим выявлять заболевания молочной железы и устанавливать точный диагноз.

Регулярные обследования с помощью современной техники островные врачи начнут проводить в следующем году.

Отметим, сегодня в стране установлено всего три таких аппарата. Два – в частных российских клиниках. Третий будет стоять на страже здоровья сахалинцев – единственный в государственном учреждении. Стоимость оборудования – 22 миллиона рублей.

Напомним, в этом году губернатор Валерий Лимаренко инициировал в островном здравоохранении масштабные изменения. На переоснащение медучреждений из областного бюджета выделили 2,7 миллиарда рублей. Было приобретено 1100 единиц новейшей техники.