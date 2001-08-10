Новогодние подарки вручили долинцам с новорожденными малышами
Долинцам с новорожденными малышами вручили новогодние подарки. Островитян поздравили волонтеры, сотрудники местной администрации и районной больницы. Они посетили семь семей из Долинска и Стародубского. Мероприятие прошло в рамках благотворительной акции «Первый новогодний подарок», передает правительство Сахалинской области.
Родителям малышей подарили комплекты для ухода за новорожденными из 20 предметов. Это одежда и посуда для малышей, подгузники, крем, салфетки, термометр и другие вещи, необходимые с первых дней жизни.
Одними из обладателей новогоднего презента стала семья Ю. Месяц назад у них появился на свет второй ребенок. Сына назвали Максим.
– Наша семья стала немного больше, поэтому набор очень пригодится. В нем вещи, которые нам действительно нужны, – поделилась Анжелика Ю.
В Долинском районе перед Новым годом традиционно поздравляют ветеранов трудового фронта, пожилых людей и молодежь. В этом году список дополнился родителями новорожденных.
– Мы решили, что такой подарок станет приятным и полезным для молодых семей. Вместе с работниками администрации и больницы собрали наборы с детскими вещами. Надеемся, наш вклад порадует мам, пап и малышей перед Новым годом, – рассказала первый вице-мэр Долинского городского округа Наталья Хиценко.
Напомним, в Сахалинской области семьи с детьми сегодня пользуются обширным пакетом мер социальной поддержки. Так, при рождении первенца можно получить единовременную выплату в размере 54444 рублей. Для родителей детей до 3 лет предусмотрены ежемесячные выплаты на питание – более 2 тысяч рублей. Малоимущим жителям при появлении на свет малыша компенсируются расходы на приобретение детской коляски, товаров для новорожденного и предметов домашней обстановки, в том числе кроватки, комода и пеленального столика.
Также островные семьи могу рассчитывать на региональный материнский капитал при рождении второго ребенка – более 200 тысяч рублей. Решение продлить действие данной меры социальной поддержки до 2022 года недавно принял губернатор Валерий Лимаренко. За рождение второго ребенка островитяне получают более 200 тысяч рублей. Деньги можно направить на образование детей, покупку авто, ремонт жилья и оплату медицинских услуг.
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