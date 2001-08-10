Ёлочные базары начали работать в Южно-Сахалинске
Ёлочные базары открываются в Южно-Сахалинске. Торговля хвойными деревьями на шести муниципальных площадках продлится до 31 декабря включительно. Об этом сообщает администрация областного центра.
Мэрией определены следующие места продажи елок:
- ул. Тихоокеанская, в районе дома № 17г;
- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная, в районе д. № 26;
- северная сторона ул. Сахалинская, с южной стороны здания № 86;
- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны Гимназии им. А.С.Пушкина;
- ул. Сахалинская, в районе здания № 85.
Кроме этого, южносахалинцы могут приобрести главный символ Нового года на территории ярмарочной площадки возле Дома Торговли (пр. Мира, 106а).
Помимо муниципальных елочных базаров в областном центре работают и другие места реализации новогодних деревьев, размещенные на землях, принадлежащих торговым центрам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:00 19 Декабря Шоу ратраков пройдет на Сахалине
10:10 19 Декабря Более шести тонн осьминога пытались незаконного провести японские суда
- 14:00 19 Декабря «ЕР» решает вопросы обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
- 10:40 29 Ноября Сахалинцы отправятся на спартакиаду специальной Олимпиады России
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
Выбор редакции
- 14:30 Вчера Новый аппарат сделает сахалинкам УЗИ груди за 15 минут
- 17:05 20 Декабря Дополнительные деньги выделят сахалинскому здравоохранению
- 14:00 20 Декабря Сахалинские банки не будут ужесточать условия получения ипотеки под 2%
- 18:00 19 Декабря Мэр Южно-Сахалинска недоволен качеством расчистки дворов от льда и снега
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?