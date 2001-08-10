Ёлочные базары начали работать в Южно-Сахалинске

Ёлочные базары открываются в Южно-Сахалинске. Торговля хвойными деревьями на шести муниципальных площадках продлится до 31 декабря включительно. Об этом сообщает администрация областного центра.

Мэрией определены следующие места продажи елок:

- ул. Тихоокеанская, в районе дома № 17г;

- северо-восточнее пересечения пр. Мира и ул. Пограничная, в районе д. № 26;

- северная сторона ул. Сахалинская, с южной стороны здания № 86;

- ул. Емельянова, с северо-восточной стороны Гимназии им. А.С.Пушкина;

- ул. Сахалинская, в районе здания № 85.

Кроме этого, южносахалинцы могут приобрести главный символ Нового года на территории ярмарочной площадки возле Дома Торговли (пр. Мира, 106а).

Помимо муниципальных елочных базаров в областном центре работают и другие места реализации новогодних деревьев, размещенные на землях, принадлежащих торговым центрам.