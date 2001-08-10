Сильная метель накроет Курилы этой ночью

Сегодня ночью, 26 декабря, на территории Северо-Курильского района прогнозируется сильный снег (7-19 мм), сильная метель и усиление ветра до 20-25 м/с. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу главного регионального управления МЧС.

- В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на нашем контроле, - отметили в ведомстве.