Стало известно, как будут работать сахалинские медучреждения в праздники
Утверждён график работы областных медучреждений в новогодние праздники. Об этом ТИА "Острова" сообщили в областном министерстве здравоохранения.
Экстренные службы - скорая помощь, травматологические пункты, отделение неотложной помощи стоматологической поликлиники, стационары все праздничные дни будут работать круглосуточно, поочерёдно будут вести приём пациентов врачи поликлиник Южно-Сахалинска, организованы дежурства врачей в центральных районных больницах.
31 декабря и 9 января все государственные учреждения здравоохранения области будут работать в обычном режиме медицинских учреждений.
2,3,8 января во всех поликлиниках Южно-Сахалинска будут работать дежурные терапевты, кабинеты неотложной помощи. А узкие специалисты будут вести приём поочерёдно в одном из амбулаторно-профилактических учреждений города, независимо от места прикрепления пациента. 2 января это будет поликлиника №2, 3 января – поликлиника №4, 8 января - поликлиническое отделение КДЦ (Коммунистический проспект 11).
4 и 6 января все поликлинические учреждения области будут работать в обычном режиме учреждений; женская консультация – дежурные врачи.
Полный план работы больниц, диспансеров и поликлиник в новогодние дни представлен в приложении. Также информация размещена на официальных сайтах учреждений и в социальных сетях.
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