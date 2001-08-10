Тихоокеанское
информационное агентство
26 Декабря 2019
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18:00, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Движение ограничат в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь

Несколько участков улиц перекроют в Южно-Сахалинске в новогоднюю ночь. Об этом сообщает ASTV.RU.

Так, будет недоступен для движения проезд по улице Ленина от Хабаровской до Антона Буюклы. Также перекроют Компроспект и улицу Карла Маркса от Амурской до Вокзальной. Ограничения продлятся с 22 часов 31 декабря до четырех утра 1 января.

Мэрия Южно-Сахалинска просит водителей заблаговременно продумать свой маршрут в новогоднюю ночь.

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