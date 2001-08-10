Сахалинцам рассказали, как стать блогерами
Мастер-классы от экспертов из Москвы и Тынды состоялись на Сахалине. Они прошли в рамках молодежного образовательного форума «ОстроVа-2019», который проходит в эти дни в областном центре.
Как рассказали в региональном агентстве по делам молодежи, участниками мастер-классов стало около 100 человек. Блогер Анна Бонецкая из дальневосточного города Тында рассказала сахалинцам о трендах диджитал сферы и о том, в какую социальную сеть направить свои творческие способности сегодня. Кроме этого, девушка объяснила, как вести блог в интернете и выражать свои мысли. Гостья острова знает об этом не по-наслышке, в ее профиле Инстаграм больше 70 тысяч подписчиков.
- Если мы говорим о блогерстве, то сейчас очень сложно начать. Однако, есть тренд на микроблогеров. Это ребята с небольшой аудиторией, но очень вовлеченные. Для того, чтобы быть таким достаточно лишь иметь тему, на которую ты хочешь говорить, которая сильно тебя затрагивает, доносить свои ценности, и люди будут собираться вокруг. Если идти с благородной целью в социальные сети, то все получится, - отметила Анна Бонецкая.
А Мадлен Батурина из Москвы рассказала о том, как строить карьеру. Работу своей мечты легче создать, чем найти, считает эксперт. Девушка представила сахалинцам основы тайм-менеджмента и целеполагания.
- За все дни форума я получила много информации для себя. Например, стратегии криафметики. Благодаря этому я смогу много сделать в своем родном Холмском районе. Еще очень понравилось то, что говорила Анна Бонецкая. Она дала толчок к тому, чтобы выкладывать в свой профиль что-то осознанное. Сидя на лекции, я поменяла аватарку и описание в шапке профиля, - поделилась участница Рината Султанова.
Напомним, молодежный образовательный форум «ОстроVа-2019» объединил представителей всех районов области. Это студенты, школьники, а также специалисты по работе с молодежью администраций муниципальных округов.
- Мы подводим итоги большой форумной кампании, в рамках которой прошло около 20 молодежных образовательных площадок на Сахалине. В этом году мы были в разных районах. В их числе Оха, Холмск, Корсаков, Углегорск, Томари, Курильск и другие. Целенаправленная стратегия форумной кампании - не работать с большими масштабами только в областном центре, а охватывать районы. Нам удалось даже областные события вывозить туда. Например, слет «Молоды душой», организацией которого занимались несколько ведомств вместе с нами, прошел в Холмске. Мы понимаем, что люди больше углубляются в молодежную политику, - отметил куратор федеральной и региональной форумной кампании Алексей Ченских.
На форуме «ОстроVа-2019» также разрабатывают идеи для концепции Всероссийского молодежного образовательного патриотического слета, который пройдёт на Сахалине в сентябре 2020 года. Завершится форум уже завтра.
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