Входную группу обновили в детской поликлинике Корсакова

Для удобства маленьких пациентов и их родителей в детской поликлинике Корсаковской ЦРБ обновили не только внешний вид учреждения, но и усовершенствовали систему оказания медицинской помощи. Обновленную поликлинику уже успели оценить маленькие пациенты и их родители, пишет региональный минздрав.

В детской поликлинике Корсакова закончен ремонт входной группы. На реконструкцию зоны первичного приема посетителей из областного бюджета было выделено около 4 миллионов рублей.

- Разница между тем, что было и стало, огромна, - рассказывает заведующая корсаковской детской поликлиники Валентина Кузнецова. – Прежде помещение выглядело невзрачно. Большую его часть занимала регистратура. Удобства для посетителей были минимальными. Теперь все изменилось. Стало светло, просторно и комфортно. А яркая мебель настраивает посетителей на позитив. Что крайне важно, особенно для детишек.

Внутреннее пространство организовали в соответствии с последними нормативными документами по первичной медико-санитарной помощи. Создана открытая регистратура, картохранилище перенесено в отдельное помещение. В холле учреждения установлено большое информационное табло. Выделено место для стойки администратора и call-центра, появилась колясочная. Перестройка коснулась не только внешнего вида лечебного учреждения, но и организации его работы. Медрегистраторов освободили от обязанности заниматься поиском медкарт и отвечать на звонки. Справочную информацию теперь можно получить у администратора. Приветливая девушка на входе в поликлинику регулирует потоки посетителей, помогая избегать образования очередей.

- Внедрение «бережливого производства» позволило увеличить скорость обслуживания пациентов в два раза, - отмечает Валентина Кузнецова.

Изменения в 2019 году коснулись и других отделений центральной районной больницы Корсакова. Укреплена материально-техническая база. Для нужд медучреждения приобретены УЗИ экспертного класса, рентген-аппарат, эндоскопическая стойка в отделение реанимации, передвижной рентген для нетранспортабельных пациентов в хирургическое отделение. Был усилен и кадровый потенциал лечебного заведения. В 2019 году на работу в больницу было устроено 10 врачей и 11 медсестер. На достигнутом в учреждении останавливаться не собираются, планы на будущий год уже намечены.

- Для Корсаковской ЦРБ уже определены показатели эффективности работы на 2020 год, - отмечает руководитель учреждения Константин Горфункель. – Среди них - снижение заболеваемости и смертности, повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью медицинской помощи. На будущий год мы ставим задачу увеличить охват населения диспансеризацией и медосмотрами в два раза. Будет продолжена работа с населением, сотрудничество с «Серебряными волонтерами». Для своевременной диагностики и коррекции лечения пациентов будет увеличен объем телемедицинских консультаций, как с областными докторами, так специалистами ведущих клиник РФ. Все это поможет Корсаковской ЦРБ получить звание «Доступной поликлиники».