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11:10, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Сахалинское управление ГИБДД сообщает о работе в праздники
В период новогодних и рождественских праздников оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, а также по выдаче и обмену водительских удостоверений в региональном МРЭО ГИБДД (Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 117) будет осуществляться в следующие дни:
3 января 2020 года – с 09.00 до 17.00,
4 января 2020 года – с 08.00 до 16.00,
перерыв – с 13.00 до 14.00.
Выходные дни: 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 8 января.
Прием квалификационных экзаменов на получение водительских удостоверений (теория, практика) проводиться не будет до 9 января, сообщили в ведомстве.
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