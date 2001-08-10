Сахалинское управление ГИБДД сообщает о работе в праздники

В период новогодних и рождественских праздников оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств, а также по выдаче и обмену водительских удостоверений в региональном МРЭО ГИБДД (Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 117) будет осуществляться в следующие дни:

3 января 2020 года – с 09.00 до 17.00,

4 января 2020 года – с 08.00 до 16.00,

перерыв – с 13.00 до 14.00.

Выходные дни: 29, 30, 31 декабря, 1, 2, 5, 6, 7, 8 января.

Прием квалификационных экзаменов на получение водительских удостоверений (теория, практика) проводиться не будет до 9 января, сообщили в ведомстве.