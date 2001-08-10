Как празднуют Новый год и Рождество в Японии рассказали островитянам

Заключительное, в уходящем году, заседание клуба любителей японского языка и культуры «Манаби», прошло в областной библиотеке 25 декабря. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Участники клуба узнали, как отмечают Новый год и Рождество в Стране восходящего солнца. В Японии традиции празднования главного праздника в году отличаются от российских, а такой праздник, как Рождество для большинства японцев не имеет никакой религиозной подоплеки. В этот день семьи собираются вместе за праздничным столом, влюбленные пары ходят на свидания в модные рестораны, жители больших городов гуляют по центральным улицам, украшенным иллюминациями.

На страноведческом занятии участники клуба «Манаби» также поговорили о том, что 2020 год для Японии станет особенным, ведь летом состоятся Олимпийские и Параолимпийские игры. Все жители страны готовятся к этим масштабным событиям.

Клуб был создан в 2018 при Информационном центре международного сотрудничества СахОУНБ в целях оказания сахалинцам практической помощи в изучении японского языка. Заседания клуба проходят в форме обучающих занятий, страноведческих лекций с применением видео- и аудиовизуальных материалов, а также в форме мастер-классов, связанных с изучением традиционной и современной культуры Японии.

Следующее заседание клуба состоится 13 января 2020 года.

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