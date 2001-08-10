Больше 700 обращений от южносахалинцев поступило в систему «Мой дом»
На конец 2019 года в работу систем, в том числе на смену которой пришла «Сахалин.Онлайн», были приняты 2250 сообщений, на 1499 из которых даны ответы, а 93 находятся в стадии решения. Об этом ТИА "Острова" рассказали в администрации Южно-Сахалинска.
Самой востребованной у горожан стала категория «Мой дом», по вопросам которой было адресовано 778 сообщений. Чаще всего обращения были связаны с деятельностью управляющих компаний, отсутствием отопления в период старта отопительного сезона и протечками крыш.
Следующей по популярности стала категория «Дороги» - 623 сообщения обработаны сотрудниками департамента городского хозяйства. Чуть меньше, 551 сообщение, пришло в «Мой двор». Жителей многоквартирных домов волновали вопросы парковки транспортных средств на озелененной территории и неисправного уличного освещения во дворах.
Также за год южносахалинцы оставили 160 сообщений по вопросам неисправного освещения улиц, тротуаров и скверов, 90 - по работе общественного транспорта и 48 сообщений связаны с образованием. Стоит отметить, что озвученная статистика относится только к работе городских департаментов, муниципальных структур и управляющих компаний Южно-Сахалинска. В целом по городу решенных вопросов через систему «Сахалин.Онлайн» существенно больше.
Воспользоваться сервисом можно, установив специальное мобильное приложение на смартфон или зайдя на сайт «Сахалин.Онлайн». Обратиться через систему можно по 6 категориям: "Мой двор", "Мой дом", "Мой город", "Общественный транспорт", "Дороги" и "Образование". Отметим, что в новом году функции «Сахалин.Онлайн» будут расширены для повышения удобства использования.
Не все поступающие на портал сообщения находятся в компетенции специалистов администрации Южно-Сахалинска. На это есть 2 основные причины: либо данная категория не попадает под краткосрочное решение, либо она не связана с тематиками сервиса «Сахалин.Онлайн», и тогда заявки не предоставляется возможным принять в работу. С начала работы онлайн-систем зафиксировано 658 подобных случаев. Поэтому администрация в очередной раз просит жителей областного центра быть внимательнее при оформлении своих сообщений.
Если же найти требуемую категорию для обращения к муниципалитету не удалось, оставить вопрос можно в web-приемной администрации Южно-Сахалинска. Там же автор электронного заявления сможет отследить ход работы с документом. Эти сообщения также отрабатываются максимально оперативно.
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