Областной минздрав и ТГМУ будут внедрять научный подход в работе врачей
В министерстве здравоохранения Сахалинской области подвели итоги сотрудничества с Тихоокеанским государственным медицинским университетом. Около 5 лет ведущий медвуз Дальнего Востока и островное здравоохранение связывает работа по повышению квалификации сотрудников медицинских учреждений, взаимодействию в части целевого набора и базовой кафедры, научно-исследовательская деятельность и другие направления.
Как рассказали в региональном минздраве, 48 сахалинцев – выпускников школ стали в этом году студентами Тихоокеанского государственного медицинского университета. Для сдачи вступительных испытаний будущим абитуриентам не пришлось выезжать за пределы региона – медвуз организовал приемную кампанию и сдачу экзаменов на Сахалине.
- Для сахалинцев созданы наиболее благоприятные условия для поступления. Результаты организованной в этом году олимпиады школьников по химии-биологии показали, что из 99 участников, заявленных со всего Дальнего Востока - 45 – сахалинцы. Победитель олимпиады получает именную стипендию ректора, – 10 тысяч рублей ежемесячно в течение первого семестра. Дополнительно рассматриваем варианты для онлайн-тестирования и подготовки школьников к вступительным испытаниям, - рассказывает о нюансах образовательного процесса проректор ТГМУ, профессор Лидия Транковская.
Сахалинская базовая кафедра ТГМУ – единственный в стране проект удаленного обучения, ежегодно позволяет проводить на Сахалине занятия старшекурсников. Уникальный формат обучения позволяет постигать азы медицинской науки в условиях практической медицины, на базе действующих медицинских организаций. Плюсом такой организации учебы является закрепление выпускников за конкретным лечебным учреждением, которое студент может выбрать самостоятельно.
- Мы видим глобальное направление, в котором помощь вуза будет неоценима – развитие научного потенциала наших медицинских работников. Занятия наукой побуждают к применению новых подходов. У нас есть такие специалисты, для них важно создавать условия. Молодой ученый, который появляется в больнице – стимул для остальных, мы готовы поддерживать эти стремления, - прокомментировал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Ющук.
Задел для научного подхода дают данные исследования, проведенного специалистами вуза в регионе. Труд ученых затрагивает несколько направлений – анализ основных демографических показателей, организацию медицинской помощи новорожденным и роженицам, пациентам с болезнями системы кровообращения, оценку образа жизни пациентов медорганизаций.
- Основные процессы в регионе соответствуют медико-социальным тенденциям ДФО. Значимые успехи достигнуты в части снижения смертности от болезней пищеварения и органов дыхания. Но остается высоким уровень смертности от злокачественных новообразований, это требует комплексного межведомственного контроля. Мы готовы разработать методические рекомендации для специалистов вашего региона по организации лечебно-диагностического процесса по проблемным направлениям, - отметил ректор ТГМУ Валентин Шуматов.
Успешным опытом для островного здравоохранения стало проведение профессорского десанта. В этом году бригады, состоящие из ведущих сотрудников, профессоров медицинского вуза провели на Сахалине выездные приемы – проконсультировали около 200 пациентов детской и взрослой областных больниц. Достигнута договоренность о проведении профессорских десантов в районных поликлиниках – с одновременным анализом и обучением практикующих врачей. Такой подход, по мнению специалистов, позволит выявить и устранить системные ошибки в организации медицинской помощи.
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