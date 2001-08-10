Шестьдесят семей в Поронайском районе отметили новоселье. Квартиры в двух новостройках в Поронайске жители района получили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Пятиэтажки на улицах Гагарина и 60 лет ВЛКСМ возвела сахалинская компания «Рыбоводстрой». Новоселами стали жители аварийных домов из Поронайска, Востока, Вахрушева, Гастелло, Тихменево и Леонидово.

– Поронайск – один из лидеров по жилищному строительству и темпам переселения из аварийного жилья. Эти красивые современные дома – хороший подарок к Новому году. Новостройки оснащены пожарной сигнализацией, адаптированы к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья, территория вокруг домов благоустроена, в квартирах сделан ремонт, установлена сантехника, – рассказала министр строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко, поздравляя новоселов от имени губернатора Валерия Лимаренко.

С приятным событием хозяев новых квартир поздравил также мэр Поронайского городского округа Александр Радомский. Он пожелал семьям, как можно скорее обустроить жилье и отпраздновать главный семейный праздник в комфортных условиях.

Жительница села Леонидово Любовь Шулакова четыре года ждала переезда. Ее старый, неблагоустроенный дом признали аварийным в 2015 году. Пройдясь по своей просторной трехкомнатной квартире, пенсионерка осталась довольна.

– Давно мечтала о новом жилье. Квартира замечательная, просторная кухня, большой балкон, сантехника вся новая. Я очень рада, – поделилась Любовь Геннадьевна.

Долгожданным подарком новая квартира стала и для Ефремовых из села Восток. Последние несколько лет семье с двумя детьми приходилось снимать квартиру.

– Сын заканчивает школу. Мы хотим переехать в Поронайск, искать работу и начинать новую жизнь. А пока будем постепенно обустраивать квартиру, – рассказал глава семьи.

В 2020 году в Поронайском районе планируется ввести в эксплуатацию еще 13 тысяч квадратных метров жилья. Это два жилых дома по улице Дружбы, четыре – по улице 40 лет ВЛКСМ и пять – в селе Малиновка. В эти новостройки уже в следующем году переедут более 200 семей. Кроме того, планируется начать строительство жилья по улицам Торговой и Фрунзе в Поронайске.

Напомним, в 2019 году по поручению губернатора Валерия Лимаренко в Сахалинской области существенно нарастили объемы жилищного строительства. Если в прошлом году возвели около 265 тысяч квадратных метров, то к концу этого года будет построено свыше 300 тысяч. Задача на 2020 год – 430 тысяч «квадратов», а далее – по 500 тысяч ежегодно. Это позволит в ближайшие несколько лет полностью ликвидировать аварийных жилфонд на островах.