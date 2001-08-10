Новые пожарные депо открыли в двух сахалинских районах
Два новых пожарных депо открыли на Сахалине. Современные здания для огнеборцев построены в селах Углезаводск Долинского района и Восточное Макаровского района. Их удобное расположение позволяет пожарным оперативно реагировать на вызовы, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство области.
Накануне торжественная церемония открытия пожарного депо прошла в Углезаводске. От имени губернатора Валерия Лимаренко с переездом в новостройку огнеборцев поздравила руководитель регионального агентства по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Анна Михеева.
– Сахалинские власти уделяют особое внимание перевооружению пожарных отрядов. За последние 7 лет в регионе появились 18 новых быстровозводимых депо. В больших объемах закуплено специализированное оборудование. И эта работа будет продолжена в дальнейшем, – отметила Анна Михеева.
Строительство новых пожарных депо в Углезаводске и Восточном началось летом нынешнего года. Средства были выделены из областного бюджета. Здания пришли на смену старым постройкам, приспособленным под нужды огнеборцев. Например, в Углезаводске пожарная часть ранее размещалась в ветхом корпусе 1932 года.
Современные пожарные модули вмещают в себя комнату диспетчера, караульное помещение, пост газодымозащитной службы и учебный класс. Также предусмотрены комнаты для бытового обслуживания и отдыха пожарных. Гаражи в депо рассчитаны на два машиноместа каждый со смотровой ямой для обслуживания профильной техники.
– Для нас появление нового здания имеет огромное значение. В селах Долинского района много социальных объектов, которые требуют к себе особого внимания. Это школы, детские сады и Дом престарелых, где работают и проживают около 100 человек. Немало в нашем районе и ветхих деревянных построек, являющихся пожароопасными, – рассказал начальник углезаводской пожарной части Виктор Анисимов.
Отметим, по поручению губернатора Валерия Лимаренко областное правительство уделяет особое внимание материально-техническому оснащению противопожарной службы. Так, в январе 2019 года региональные власти закупили четыре снегоболотохода для оказания помощи в доставке людей и грузов в тяжелых дорожных и климатических условиях. Также регион получил три новые теплодымокамеры, предназначенные для тренировки огнеборцев в условиях, приближенных к реальным при тушении пожаров.
В следующем году в Сахалинской области планируется построить еще два модульных пожарных депо в селах Хоэ Александровск-Сахалинского района и Восток Поронайского района.
Строительство и закупки ведутся по региональной программе «Защита населения и территории островного региона от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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