Жители Южно-Сахалинска жалуются на гололедицу

В аккаунты мэра Южно-Сахалинска и администрации в социальных сетях ежедневно поступают сообщения от горожан различной тематики.

- Зимой на особом контроле муниципалитета вопросы расчистки от снега дорог, дворовых территорий, а также гололедица. Сергей Надсадин призвал жителей сообщать ему о таких фактах в социальные сети, чтобы оперативно давать поручения подчиненным по устранению проблем и срочному принятию мер реагирования, - отмечают в мэрии.

Так, накануне вечером Сергею Надсадину поступило сообщение от жителя города о том, что на ул. Крюкова не приняты меры по устранению гололедицы на подходах к торговым центрам и магазинам. Сегодня утром, 26 декабря, по поручению мэра на место выехали сотрудники департамента общественной безопасности и контроля.

Напомним, что содержанием прилегающей территории должны заниматься собственники объектов торговли, административных зданий и так далее. За состояние улично-дорожной сети отвечает муниципальное предприятие и подрядчики.

Что касается улично-дорожной сети на Крюкова, то муниципальным предприятием приняты меры по устранению гололедицы - тротуары обработаны каменной крошкой. Нарушения зафиксированы на территории, прилегающей к крупному торговому центру. Здесь наблюдался плотный слой гололеда без признаков применения противогололедных материалов. В адрес правообладателя объекта направлено предостережение о незамедлительном устранении нарушения.

По состоянию на 14.30, персонал приступил к противогололедной обработке территории.

В департаменте общественной безопасности и контроля отмечают, на сегодняшний день по факту гололедицы составлено более 30 материалов, которые в том числе направлены в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию.

Напоминаем, что сообщения можно оставлять в аккаунтах мэра:

А также в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска:

Также в Южно-Сахалинске работают горячие телефонные линии, по которым горожане могут оставить свои обращения, касающиеся некачественной расчистки и уборки снега и льда с городских улиц, тротуаров, а также подъездов к социальным объектам:72-30-20, 30-04-75 и 112.