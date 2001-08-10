Жители Южно-Сахалинска жалуются на гололедицу
В аккаунты мэра Южно-Сахалинска и администрации в социальных сетях ежедневно поступают сообщения от горожан различной тематики.
- Зимой на особом контроле муниципалитета вопросы расчистки от снега дорог, дворовых территорий, а также гололедица. Сергей Надсадин призвал жителей сообщать ему о таких фактах в социальные сети, чтобы оперативно давать поручения подчиненным по устранению проблем и срочному принятию мер реагирования, - отмечают в мэрии.
Так, накануне вечером Сергею Надсадину поступило сообщение от жителя города о том, что на ул. Крюкова не приняты меры по устранению гололедицы на подходах к торговым центрам и магазинам. Сегодня утром, 26 декабря, по поручению мэра на место выехали сотрудники департамента общественной безопасности и контроля.
Напомним, что содержанием прилегающей территории должны заниматься собственники объектов торговли, административных зданий и так далее. За состояние улично-дорожной сети отвечает муниципальное предприятие и подрядчики.
Что касается улично-дорожной сети на Крюкова, то муниципальным предприятием приняты меры по устранению гололедицы - тротуары обработаны каменной крошкой. Нарушения зафиксированы на территории, прилегающей к крупному торговому центру. Здесь наблюдался плотный слой гололеда без признаков применения противогололедных материалов. В адрес правообладателя объекта направлено предостережение о незамедлительном устранении нарушения.
По состоянию на 14.30, персонал приступил к противогололедной обработке территории.
В департаменте общественной безопасности и контроля отмечают, на сегодняшний день по факту гололедицы составлено более 30 материалов, которые в том числе направлены в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию.
Напоминаем, что сообщения можно оставлять в аккаунтах мэра:
- https://ok.ru/sergey.nadsadin,
- https://www.instagram.com/sergey.nadsadin,
- https://vk.com/sergey.nadsadin,https://www.facebook.com/sergey.nadsadin.
А также в социальных сетях администрации Южно-Сахалинска:
- https://vk.com/yuzhnosakhalinsk_official,
- https://www.instagram.com/yuzhnosakhalinsk_official/,
- https://www.facebook.com/yuzhnosakhalinsk.
Также в Южно-Сахалинске работают горячие телефонные линии, по которым горожане могут оставить свои обращения, касающиеся некачественной расчистки и уборки снега и льда с городских улиц, тротуаров, а также подъездов к социальным объектам:72-30-20, 30-04-75 и 112.
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