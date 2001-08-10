Участники форума «ОстроVа-2019» помогли приюту «Кот и пёс»

Благотворительную акцию устроили участники молодежного образовательного форума «ОстроVа-2019». Он проходил в Южно-Сахалинске с 23 по 26 декабря.

Как рассказали в региональном агентстве по делам молодежи, к животным отправилось около 20 добровольцев, которые взяли с собой необходимые вещи для постояльцев приюта. Сахалинцы привезли несколько пакетов и коробок с кормом, а также пеленки.

- Мы решили устроить благотворительную акцию, чтобы показать, что делать добро проще, чем кажется. Ведь потратить пару часов в выходной не так сложно, зато польза от этого будет огромная, - отметил куратор федеральной и региональной форумной кампании Алексей Ченских.

Самое главное для животных – это общение с людьми, которого им очень не хватает, говорит сотрудница приюта Екатерина Валюс. Девушка призывает сахалинцев чаще посещать их постояльцев. В приюте сегодня около 250 собак и 50 кошек.

- Собакам не хватает внимания, кошечкам тоже. Можно приехать и погулять с ними, уделить час или два. Для нас это важно, потому что люди не идут. А прокормить мы сами сможем. Можно в будни после трех часов прийти, а на выходных с двенадцати часов ждем всех, - поделилась Екатерина.

Среди добровольцев оказались и те, кто уже не раз сам организовывал благотворительные акции для животных. Например, жительница Долинского района Яна Семыкина.

- Мы проводили акцию «Спасем лапки», собирали корма. Кто-то приносил игрушки для животных тоже, и потом все передавали в приюты. Мне очень понравилось здесь сегодня, потому что люблю животных. Столько эмоций. Конечно, жалко животных, что они здесь одни, но за ними уход есть. Важно, чтобы люди чаще обращали на них внимание, - отметила сахалинка.

Напомним, молодежный образовательный форум «ОстроVа-2019» объединил представителей всех районов области. Это студенты, школьники, а также специалисты по работе с молодежью администраций муниципальных округов.