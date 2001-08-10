Более 20 островитян прошли в полуфинал конкурса «Лидеры России»

В полуфинал конкурса «Лидеры России» прошли 24 сахалинца. Они отправятся во Владивосток на очный этап проекта, который пройдет с 14 по 17 января. Всего на региональные полуфиналы приглашены 2 988 конкурсантов, среди которых 330 – от Дальнего Востока. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

Как рассказали в региональном правительстве, в этом году на конкурс «Лидеры России 2020» поступило 233 830 заявок. К участию в дистанционном тестировании были допущены 91 355 человека – все, кто заполнил анкету, загрузил видеоинтервью и принял соответствующие правила. Ко второму блоку дистанционного тестирования допустили 20 232 управленца. По итогам всех заочных испытаний в региональные полуфиналы приглашены 2 988 участников.

От Дальневосточного федерального округа на конкурс поступило 9 644 заявок. К очному этапу приглашены 330 участников: Хабаровский край – 71 человек, Приморский край – 76, Амурская область – 30, Республика Бурятия – 39, Еврейская АО – 2, Республика Саха (Якутия) – 42, Камчатский край – 14, Сахалинская область – 24, Магаданская область – 9, Забайкальский край – 23 человека.

Региональные полуфиналы пройдут во всех 8 федеральных округах в январе-феврале 2020 года: во Владивостоке (ДФО), Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО).

В суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 миллион рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Среди участников, приглашенных в полуфиналы третьего сезона конкурса, 81% мужчин и 19% женщин. Для сравнения, во втором сезоне конкурса в полуфиналы вышли 14,3% женщин, в первом сезоне – 14,8%.

«По количеству участников, приглашенных в полуфиналы, лидирует группа в возрасте от 31 до 35 лет, затем следует возрастная категория от 36 до 40 лет и от 27 до 30 лет. Что касается иностранных участников, по итогам выполнения всех заданий дистанционного этапа конкурса приглашения в полуфиналы получили 18 представителей 8 зарубежных стран. По 6 участников из Республики Беларусь и Украины, по одному конкурсанту из Израиля, Казахстана, Эстонии, Польши, Латвии и Киргизии», – добавил Алексей Комиссаров.

По федеральным округам число участников, приглашенных в региональные полуфиналы распределилось следующим образом: от Центрального федерального округа приглашены – 664 человек, Приволжского – 335, Северо-Западного – 331, Южного – 332, Сибирского – 332, Уральского – 332, Дальневосточного – 330, Северо-Кавказского – 332.