Четырнадцать бесплатных катков откроют в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске подходит к завершению заливка катков и хоккейных кортов. Уже подготовлено для катания на коньках большинство муниципальных дворовых площадок, а с 30 декабря будет готов принять всех желающих лед на стадионе «Медик». Посещать один из самых больших катков областного центра можно будет ежедневно с 9:00 до 21:00, передает городской департамент по делам молодежи и спорту.
Всего в зимний период для свободного посещения будут открыты 14 катков по следующим адресам:
- Санаторное, 9;
- Синегорск, ул. Горная, 1а;
- Спортивный проезд, 15а;
- Луговое, ул. Дружбы, 71;
- ул. Железнодорожная, 91а;
- Березняки, ул. Крайняя, 8а;
- ул. Украинская, 119;
- Дальнее, ул. 1-я Московская, 27;
- Ново-Александровск, ул. 30 лет Победы, 7;
- ул. Авиационная, 74б, 76б;
- пр. Мира, 284б;
- Хомутово, ул. Южная, 22, 24;
- ул. Вокзальная, 7, 9;
- пр. Мира, 428а, спортивный комплекс "Медик".
Для жителей Дальнего каток по адресу ул. 1-я Московская, 27 начнет свою работу с 1 января. В это время на площадке в ночное время проводится формирование ледового покрытия.
На некоторых дворовых спортивных площадках планируется проведение соревнования по хоккею с шайбой и мячом среди дворовых команд, свободный доступ горожан для катания во время состязаний будет ограничен. Расписание игр и время работы катков будет размещено на самих кортах.
Все озвученные катки и площадки будут открыты до середины марта. Специалисты МАУ «Спортивный город» на протяжении всего этого времени будут следить за их содержанием. Оно включает в себя расчистку, вывоз снега, заливку льда и уборку мусора.
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