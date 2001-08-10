«ЕР» направила предложения и инициативы в соцсфере для послания президента

«Единая Россия» проработала ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть их в послании главе страны. Об этом сообщает региональное отделение партии.

«Мы уже проработали ряд конкретных предложений и инициатив в социальной сфере, которые обсуждали с людьми в регионах. Все они были направлены руководству администрации президента с просьбой учесть в послании президента, которое состоится 15 января. Надеемся, что их поддержат», - секретарь Генерального совета «Единой России» сказал Турчак.

Он также отметил, что работа партии в 2020 году будет построена по трем ключевым направлениям – защита, забота и благополучие.

«Прошу всех коллег оценивать свою работу по этим ключевым направлениям», - заключил секретарь Генсовета партии.