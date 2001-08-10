Андрей Хапочкин: продажа никотиносодержащей продукции равна терроризму

Вопросы противодействия розничной продаже бестабачной никотиносодержащей продукции несовершеннолетним в Сахалинской области обсудили за круглым столом, инициированным «Единой Россией» в рамках партийного проекта «Здоровое поколение». В нем приняли участие представители министерств, ведомств, депутатского корпуса, правоохранительных органов, родительского сообщества, общественных организаций.

Как рассказали ТИА "Острова" в региональном партийном отделении, такая представительность обусловлена беспокойством власти и общественности, под угрозой - здоровье детей, будущее страны. Активисты «Молодой Гвардии» в ходе контрольных закупок выяснили, что данные продукты, так называемые никпаки, находятся в свободной продаже в торговых точках наряду с продуктами питания.

- К нам обращаются родители, бьют тревогу, эту продукцию дети употребляют в школах, спортивных учреждениях. Проблема чрезвычайно острая, медлить с ее решением нельзя. Продажу никотиносодержащей продукции детям я бы приравнял к терроризму, - подчеркнул секретарь сахалинского регионального отделения партии, председатель областной Думы Андрей Хапочкин.

В настоящее время по инициативе «Единой России» в Госдуме разрабатывается федеральный нормативный акт, регламентирующий оборот бестабачной никотиносодержащей продукции. Не дожидаясь его принятия, во многих регионах уже приняли региональные законы, запретившие продажу такой продукции. Многие участники круглого стола предлагали сахалинским законодателям пойти по такому пути. Такой подход не слишком эффективен, считает заместитель председателя областной Думы Александр Ивашов. Как показала практика, в случае запрета опасные вещества вскоре появляются в продаже под другим названием, коммерсанты постоянно ищут лазейки в законодательстве, так что запрет конкретного продукта нерезультативен.

- Мы сейчас анализируем нормативные акты регионов. На наш взгляд, они носят фрагментарный характер, опираются на неактуальный понятийный аппарат. Тогда как разработка федерального закона в Госдуме идет с учетом новых реалий и, возможно, даст задел на будущее, чтобы при появлении нового опасного вещества не пришлось снова менять законодательство. В частности, депутаты «Единой России», авторы законопроекта, предлагают установить нормативные ограничения по содержанию никотина и отнести данные изделия к фармацевтическим продуктам, разрешив их продавать исключительно в аптеках. С учетом этого мы будем рассматривать перспективу принятия регионального закона, - сказал Ивашов.

- Депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска уже начали работу с родителями, школами, предпринимателями – каждый на своем округе. Ряд владельцев торговых точек к нам прислушались и добровольно изъяли продукцию из розничной продажи, но, к сожалению, не все. Работа в этом направлении продолжается, - рассказал депутат Городской Думы Южно-Сахалинска Руслан Тен.

Уполномоченный по правам ребенка в Сахалинской области Любовь Устиновская считает важным подключить островные СМИ к информационно-разъяснительной работе с населением, потому что многие не понимают опасности бестабачной никотиносодержащей продукции – как дети, так и их родители, а также открыть «горячие линии» в муниципалитетах, чтобы граждане могли сообщать о торговых точках, реализующих опасные для жизни и здоровья продукты.

- Роспотребнадзором лабораторно подтверждена опасность употребления продукта, особенно для детей и подростков. В их составе нет табака, поэтому под запрет они не подпадают. Но в магазинах они реализуются как пищевая продукция. В соответствии с Федеральным законом от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" они должны иметь документ о качестве безопасности. Такого документа никотиносодержащая продукция не имеет. Мы в настоящее время ждем приказа Федеральной службы для начала проведения внеплановых проверок и принятия в случае необходимости самых жестких мер, - сказала руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области Ольга Фунтусова.

- Итоги мониторингов торговых точек на предмет реализации продукции могут стать поводом для обращений общественности в надзорные инстанции и, как следствие, правовым основанием для начала внеплановых проверок со стороны уполномоченных органов, - подчеркнула министр торговли Сахалинской области Инна Павленко. Также она обратила внимание на необходимость увеличения расстояния от торговых точек, где можно приобрести опасную продукцию (а также табак, алкоголь и так далее), от образовательных учреждений. Этот посыл адресован муниципалитетам, так как ограничение по месту реализации алкогольной продукции входит в компетенцию местной власти.

- Администрация Южно-Сахалинска полностью поддерживает депутатов, с этим злом необходимо бороться, - сказал руководитель департамента общественной безопасности и контроля администрации Южно-Сахалинска Андрей Сгибнев. – Не вижу никаких препятствий в том, чтобы в соответствии с Федеральным законом "О качестве и безопасности пищевых продуктов" нарабатывать практику в части привлечения к ответственности предпринимателей, торгующих этой продукцией, налицо угроза жизни и здоровью нашим детям.

Резюмируя дискуссию, Андрей Хапочкин сказал:

- Рассмотрение закона требует времени, а проблему необходимо решать незамедлительно. Мы обратились к губернатору Валерию Лимаренко с просьбой принять решение о срочном запрещении продажи никотиносодержащей продукции в Сахалинской области. Все прозвучавшие за круглым столом предложения будут рассмотрены при разработке регионального нормативного акта. Хочу заметить, что в настоящее время у нас есть правовые основания повлиять на ситуацию, и их надо использовать. Имею в виду полномочия Роспотребнадзора в рамках Федерального закона № 29-ФЗ. Рекомендую специалистам Роспотребнадзора активно использовать соцсети, мессенджеры для обратной связи, получения от родителей и общественников информации о случаях реализации никотиносодержащей продукции. Это самый оперативный канал для отслеживания ситуации и принятия мер реагирования.

На 9 января запланировано рассмотрение законопроекта, на которое по инициативе Андрея Хапочкина приглашены представители власти и общественности.