Поронайских предпринимателей наградили за новогоднее оформление витрин

В администрации Поронайского городского округа подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка "Новогодние огни - 2020". В конкурсе принимали участие объекты торговли, общественного питания, объекты, оказывающие бытовые услуги населению. Создавали новогоднее настроение жителям района, оригинально оформляя свои интерьеры продовольственные и непродовольственные магазины, объекты нестационарной торговли и общественного питания. Конкурсная комиссия определяла лучших в четырех номинациях. Жюри оценивало оформление витрин, интерьеров и прилегающей территории объекта, творческий подход, эстетичность, сообщает пресс-служба районной мэрии.

По результатам конкурса в номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли» в группе «Супермаркеты» первое место занял супермаркет «Первый» (ООО «Амида»), второе – супермаркет «Столичный» (ООО «Сити-маркет»), в группе «Непродовольственные магазины» первое место занял магазин «Наполеон и Жозефина» (индивидуальный предприниматель Г.А. Мигунов). В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий общественного питания» лучшим стал ресторан «Бриз» (ООО «Рассвет плюс»). Победу в номинации «Лучшее новогоднее оформление среди нестационарных объектов торговли и услуг» в группе «Нестационарные объекты торговли и общественного питания» первое место занял торговый павильон «Мясница» (индивидуальный предприниматель Е.В. Пак), второе место у торгового павильона «Рыбный мир» (ООО «Рыбный мир»). В номинации «Новогодний дебют» (среди объектов, впервые участвующих в конкурсе) победу одержала студия «LakMe» (индивидуальный предприниматель Е.И. Мелехова).

Награды победители и призеры получили из рук директора финансово-экономического департамента администрации Ирины Заикиной. Она поблагодарила участников за проявленную инициативу по оформлению предприятий, поздравила с наступающим Новым Годом и вручила им грамоты и подарки.