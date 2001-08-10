Пять УК плохо справляются с гололедом во дворах в Южно-Сахалинске

Каждый день комиссия из числа специалистов профильных структур мэрии ведет мониторинг выполнения работ по уборке наледи и гололеда с дворовых территорий областного центра. Об этом сообщает администрация города.

Как рассказала начальник отдела мониторинга санитарного состояния МКУ "Управление мониторинга городского хозяйства" Юлия Слуева, на данный момент в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области были переданы материалы на 5 управляющих компаний: «ЖЭУ-3», «ЖЭУ-8», «ЖЭУ-7», ООО «Искра», ООО «Аврора». По итогам рассмотрения документов решается вопрос о привлечении руководства компаний к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Кроме того, еще раз напоминаем собственникам объектов торговли, административных зданий, что содержание прилегающей территории — их обязанность. По информации департамента общественной безопасности и контроля, на данных субъектов по факту гололедицы составлено более 30 материалов, которые в том числе направлены в прокуратуру и государственную жилищную инспекцию.