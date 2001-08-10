Товаров на 4,3 млрд рублей продали в этом году на сахалинских ярмарках

Темой Государственного совета в Москве стала аграрная политика государства. В заседании, которое провел Владимир Путин, принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.

Президент затронул вопросы эффективности сельскохозяйственного производства и комплексного развития сельских территорий. По мнению главы государства, укрепление позиций российского агропромышленного комплекса неразрывно связано с повышением качества жизни на селе.

– В последнее время темпы роста в отрасли сельского хозяйства постоянно повышаются. За 11 месяцев этого года производство сельхозпродуктов в России выросло еще на 4,1 процента. При этом глубоко убежден, что отрасль не сможет в дальнейшем выходить на новые уровни, привлекать молодые и квалифицированные кадры, если мы не решим принципиальный вопрос. Это вопрос комфорта жизни на селе, – подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя итоги Госсовета, Валерий Лимаренко отметил, что в островном регионе запущена программа комплексного развития сел. Она предусматривает комфортное и доступное жилье, развитие инфраструктуры, привлечение перспективных кадров.

– Развитие сел – это строительство современных ФАПов, школ, домов культуры, благоустройство. Немало зависит и от цифровых технологий. Социальные учреждения на Сахалине и Курилах обеспечены широкополосным Интернетом. Сейчас мы активно используем телемедицину. Находясь на селе, можно легко проконсультироваться с врачом, который работает в Южно-Сахалинске или в Москве, – отметил губернатор.

Сегодня в сельской местности проживают около 20 процентов островитян – 88 тысяч человек. За пять лет планируется провести свыше 400 мероприятий для улучшения качества жизни сельчан. Это газификация 22 малых населенных пунктов, строительство 18 домов культуры, 5 школ, 12 детских садов, 9 ФАПов и амбулаторий, 16 спортивных объектов.

Также глава региона обратил внимание на необходимость создания сети фирменных магазинов. Сельхозпродукция сахалинских производителей там продается с минимальной торговой наценкой – 10-15 процентов. Развитие таких торговых сетей во всех районах области позволит сахалинцам и курильчанам приобретать местные продукты по сниженным ценам.

Благодаря государственной поддержке как на региональном, так и на федеральном уровнях островной агропромышленный комплекс находится на подъеме. В 2019 году Сахалинская область произвела 66 тысяч тонн картофеля, 40 тысяч тонн овощей, 40,5 тысяч тонн молока, 13 тысяч тонн мяса, 145 миллионов куриных яиц.

Для привлечения на сельскохозяйственный предприятия молодых специалистов выплачиваются «подъемные» – до 625 тысяч рублей, в зависимости от уровня образования.

Большое внимание в островном регионе уделяется также расширению ярмарочной торговли. В этом году на ярмарках продали товаров на 4,3 миллиарда рублей, что в два раза превышает показатели пятилетней давности.