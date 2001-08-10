Студенты СахГУ прошли стажировку в японской компании «СОДЕКО»

Знакомиться с производством поехали будущие геологи и нефтяники. Это уже третья стажировка студентов из технического нефтегазового института островного вуза, передает ТИА "Острова" со ссылкой на СахГУ.

Принимающей стороной традиционно стала компания «Содеко» – участник шельфового проекта «Сахалин-1». В рамках меморандума о сотрудничестве в сфере образования, подписанного «Содеко», Сахалинским госуниверситетом и правительством островного региона, с 2016 года реализуется программа студенческих обменов. За два года компания приняла более десятка студентов СахГУ, большинство из которых изучают геологию и нефтегазовое дело.



– Мы успели побывать в четырех японских городах: Токио, Нагаока, Ниигата и Киото, – рассказывает студентка Технического нефтегазового института Алина Нурланова. – За этот период был пройден интенсивный курс, направленный на расширение знаний о нефтегазовом комплексе и культуре Японии.



Первым посещенными производственным комплексом стал регазификационный терминал компании Tokyo Gas, куда поступает сжиженный природный газ с проекта «Сахалин-2». Технологии здесь позволяют рационально использовать криогенную энергию СПГ и хранить сжиженные газы в самых крупных резервуарах в мире. При помощи наглядных экспериментов сотрудники компании рассказали студентам о природе сжиженных газов.



В научно-исследовательском центре JOGMEC-TRC, который специализируется на изучении свойств керновых образцов и создании гидродинамических моделей пластов, сахалинцам были продемонстрированы гидродинамические модели шельфовых месторождений Японии, а также оборудование, с помощью которого проводятся исследования фильтрационных свойств керна. Большой интерес вызвали методы повышения нефтеотдачи с помощью закачки углекислого газа в пласт.



Важнейшей вехой для практикантов стали посещения газового месторождения Катагай в городе Нагаока и шельфового нефтегазового месторождения Ивафунеоки. На Сахалине попасть на настоящую нефтегазовую платформу сложно даже опытным работникам отрасли. Восторг вызвал и первый в жизни полет на вертолете.



В университете Ниигаты студенты прослушали лекции профессора Курита Хироси, посвященные геологическому строению Японии и района Ниигата. Также они вместе с профессором Курита посетили места, где имеются проявления естественных выходов нефти на поверхность. Для этого была организована учебная «поисковая экспедиция» по различным местам, где ребята могли почувствовать себя в роли настоящих палеонтологов, изучая следы органических веществ и останков живых организмов, «добывая» нефть.



В университете Васеда практикантам удалось прослушать лекции об основах сейсморазведки и об увеличения добычи углеводородов. На каждой из лекций они выполняли практические задания совместно со студентами-японцами.



Последним посещенным предприятием стал НПЗ Кавасаки, где большая часть оборудования исправно работает уже более 50 лет при высочайших температурах до 700 градусов. Помимо прочего, на этом заводе ребята познакомились с интересным изобретением – рабочим прототипом автомобиля, работающего на водороде.



Важнейшей частью поездки в Японию стала также культурная программа. Сахалинцы посетили храм Асакусы, в Киото увидели Золотой Павильон, Сад камней, храм Киемидзу-дэра, храм Сандзюсангэн-до, храм Тэнрюдзи, Национальный музей.