Новый КТ-аппарат установили в детской областной больнице

В областной детской больнице установили новый компьютерный томограф. Современный аппарат заменил устаревший и давно вышедший из строя прибор. Он расширит диагностические возможности медицинского учреждения. Оборудование стоимостью около 62 миллионов рублей приобретено в рамках нацпроекта «Здравоохранение», передает ТИА "Острова" со ссылкой на региональный минздрав.

Томограф нового поколения позволяет производить до 128 срезов за один оборот комплекса. Это существенно ускоряет процесс диагностики и повышает ее качество. Также прибор обладает рядом свойств, делающих его незаменимым для лечения маленьких пациентов.

- Прежде у нас в отделении стоял 40-срезовый аппарат, - говорит заведующий рентгенологического отделения детской больницы Андрей Острочревый. – Новый томограф значительно превосходит его по параметрам. С его помощью можно детальнее изучить органы, сосуды, кости или суставы для постановки диагноза и выработки тактики дальнейшего лечения.

Прибор позволяет эффективнее проводить клинические исследования. Среди его достоинств - высокое качество изображения, построение трехмерных реконструкций внешних и внутренних органов, выявление минимальных изменений в организме пациента, возможность введения рентген-контрастных веществ во время обследования. Также аппарат быстрее проводит исследования. Среднее время продолжительности процедуры - 5 минут без контрастирования и до 30 минут при его использовании.

- Компьютерная томография сегодня востребована у специалистов практически всех медицинских отраслей, - продолжает Андрей Острочревый. - Обычное рентгенологическое обследование не позволяет заглянуть внутрь тела человека. А КТ дает четкую визуализацию внутренних органов, позволяя найти патологические очаги, которые угрожают жизни детей.

Сегодня исследования на новом оборудовании проводятся в тестовом режиме. На постоянной основе аппарат заработает ориентировочно в феврале будущего года, после получения всех необходимых для ввода в эксплуатацию документов.

- Как только все будет готово, мы пригласим инженера из Москвы, который проведет для медперсонала больницы мастер-классы по использованию оборудования, - говорит главный врач областной детской больницы Лариса Фатеева. - В течение недели он вместе с нашими докторами будет обследовать пациентов, демонстрировать все режимы и возможности данного аппарата.

Работать компьютерный томограф будет круглосуточно, включая выходные и праздничные дни. Это позволит обследовать пациентов и в плановом, и в экстренном порядке.