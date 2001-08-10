Расписание движения поездов в новогодние праздники изменят на Сахалине

Как сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на АО «Пассажирская компания «Сахалин», расписание движения составов в новогодние праздники будет изменено.

Скорые фирменные поезда №3 и №4 маршрутов «Южно-Сахалинск — Ноглики» и «Ноглики — Южно-Сахалинск» отменяются 31 декабря 2019 года.

1 января не будут курсировать пригородные поезда:

№ 6014/6013 «Южно-Сахалинск — Пять углов — Южно-Сахалинск» (отправление из областного центра в 9:07; из Корсакова в 10:39);



№ 6017/6018 «Южно-Сахалинск — Дальнее — Южно-Сахалинск» (отправление с вокзала в 9:05: из Дальнего в 17:58);



№ 6019/6020 «Дальнее — Христофоровка — Дальнее» (отправление из Дальнего в 9:23);



№ 6021/6022 «Дальнее — Христофоровка — Дальнее» (отправление из Дальнего в 13:33);



№ 6101/6102 «Холмск — Чехов — Холмск» (отправление из Холмска в 5:00; из Чехова в 6:44).

С 1 по 8 января отменяются пригородные поезда направления «Южно-Сахалинск — Дальнее»: № 6009/6010 (отправление из Дальнего в 8:13) и № 6023/6024 (отправление с вокзала в 17:40).