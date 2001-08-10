Центральную площадь Южно-Сахалинска закрыли для запусков бытовых фейерверков
Решение о том, чтобы закрыть центральную площадь для запусков бытовых фейерверков, приняли накануне в администрации областного центра. Запрет распространяется в том числе и в новогоднюю ночь 1 января.
Сейчас на площади заканчивают обустройство ледового городка. Размещены светодиодные экраны и арт-объекты, а во время новогодних каникул тут будут гулять взрослые и дети. Поэтому администрация города сочла правильным не подвергать людей потенциальному риску, который может нести неправильное использование горожанами бытовой пиротехники во время массовых гуляний.
На подходах к месту празднования установят 8 рамок металлодетекторов, через которые будет осуществляться пропускной режим. По две рамки будут работать возле здания мэрии, на площади Ленина, на Коммунистическом проспекте и на улице Карла Маркса. До начала новогодней программы взрывотехники обследуют все места массовых гуляний на предмет нахождения взрывных устройств, сообщает ТИА "Острова", ссылаясь на пресс-службу мэрии Южно-Сахалинска.
Граждан, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения, полиция имеет право не пропускать. Людей, имеющих при себе крупногабаритные сумки или рюкзаки, также могут попросить их открыть для проведения осмотра. Кроме того, курение в общественных местах недопустимо.
Отметим, что при обращении с пиротехническими изделиями горожанам необходимо соблюдать осторожность. Приобретать их нужно только в специализированных магазинах. При этом важно попросить продавца предоставить сертификат качества и инструкцию по применению на русском языке. Категорически запрещено использовать поврежденную пиротехнику.
Не допускается использование римских свечей, ракет, искрящихся фонтанов, салютов детьми без контроля со стороны взрослых. Применять пиротехнику рекомендуют исключительно на улице, вдали от домов, деревьев, машин. Если пиротехника не сработала, стоит выждать 5 минут, прежде чем подойти к ней.
Запрещено запускать пиротехнические изделия в толпе, с балконов и лоджий, при сильном ветре. Несработавшее изделие стоит вернуть в магазин, не пытаться запустить повторно или выбросить в мусорный контейнер.
Ежегодно в дни новогодних каникул возрастает количество случаев травматизма, связанных с последствиями запуска ракет, фейерверков и тому подобных изделий. Как правило, причиной является именно несоблюдение техники безопасности.
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