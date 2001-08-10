Лучших родителей выберут в Южно-Сахалинске
Южносахалинцам предлагают представить кандидатуры горожан на награждение семей почетным знаком «За заслуги в воспитании детей».
В этом году сроки подачи заявок скорректированы. С 15 января по 15 февраля выдвинуть свои кандидатуры могут коллективы предприятий, учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения Южно-Сахалинска.
Для этого необходимо подать ходатайства и пакет соответствующих документов в департамент образования администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 172, каб. 14) в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14:00), передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.
Почетным знаком будут отмечены родители (семьи), которые уделяют особое внимание воспитанию и развитию детей, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве, являющиеся примером семьи для жителей города Южно-Сахалинска.
Положение о почетном знаке, требования к кандидатам, а также порядок их выдвижения размещены на сайте департамента образования.
Дополнительную информация можно получить по телефону 312-687 (доб. 5).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 14:50 26 Декабря Областной минздрав и ТГМУ будут внедрять научный подход в работе врачей
10:45 26 Декабря Солист группы «Челси» встретился с островной молодёжью
- 11:10 26 Декабря Сахалинское управление ГИБДД сообщает о работе в праздники
- 11:30 26 Декабря Как празднуют Новый год и Рождество в Японии рассказали островитянам
- 11:50 3 Декабря Из-за метели между Ногликами и Охой не ходят автобусы
- 11:00 5 Декабря Сахалинские семьи будут получать выплаты на ребенка до трех лет
17:30 2 Декабря Сахалинец сделал "селфи" на фоне горящего дома своей бывшей жены
- 13:00 3 Декабря «Доступной поликлиникой» станут четыре сахалинских медучреждения
Выбор редакции
- 18:00 27 Декабря Синоптики рассказали, какой будет погода на Сахалине и Курилах на Новый год
- 10:30 27 Декабря Маткапитал повысят в Сахалинской области с 1 января
- 14:50 26 Декабря Областной минздрав и ТГМУ будут внедрять научный подход в работе врачей
- 09:00 26 Декабря Южносахалинцев приглашают на новогодние гульянья
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Когда вы начинаете готовиться к Новому году?