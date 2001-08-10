Лучших родителей выберут в Южно-Сахалинске

Южносахалинцам предлагают представить кандидатуры горожан на награждение семей почетным знаком «За заслуги в воспитании детей».

В этом году сроки подачи заявок скорректированы. С 15 января по 15 февраля выдвинуть свои кандидатуры могут коллективы предприятий, учреждений, организаций, органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения Южно-Сахалинска.

Для этого необходимо подать ходатайства и пакет соответствующих документов в департамент образования администрации Южно-Сахалинска (ул. Ленина, 172, каб. 14) в рабочие дни с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13.00 до 14:00), передает ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию города.

Почетным знаком будут отмечены родители (семьи), которые уделяют особое внимание воспитанию и развитию детей, имеющих достижения в учебе, спорте, творчестве, науке и искусстве, являющиеся примером семьи для жителей города Южно-Сахалинска.

Положение о почетном знаке, требования к кандидатам, а также порядок их выдвижения размещены на сайте департамента образования.

Дополнительную информация можно получить по телефону 312-687 (доб. 5).