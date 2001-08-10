Тихоокеанское
информационное агентство
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11:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Владельцы «дальневосточных гектаров» подали более 500 заявок на подключение к свету на Сахалине

Владельцы «дальневосточных гектаров» подали более 500 заявок на подключение к свету на Сахалине

В Сахалинэнерго продолжают поступать заявки на подключение к электрическим сетям компании участков, полученных в рамках программы «Дальневосточный гектар».

К настоящему времени в энергокомпанию поступило 540 таких заявок, три из которых носят централизованный характер (это будущие населенные пункты в Долинском и Корсаковском районах). Сахалинэнерго заключило с владельцами «дальневосточных гектаров» 425 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью более 22 МВт, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинэнерго. 

Напомним, что все желающие подключить свои объекты к электросетям, могут воспользоваться онлайн-сервисом «Личный кабинет», который позволяет подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома.

Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок.

«Личный кабинет» распложен на главной странице официального сайта Сахалинэнерго.

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