Владельцы «дальневосточных гектаров» подали более 500 заявок на подключение к свету на Сахалине
В Сахалинэнерго продолжают поступать заявки на подключение к электрическим сетям компании участков, полученных в рамках программы «Дальневосточный гектар».
К настоящему времени в энергокомпанию поступило 540 таких заявок, три из которых носят централизованный характер (это будущие населенные пункты в Долинском и Корсаковском районах). Сахалинэнерго заключило с владельцами «дальневосточных гектаров» 425 договоров на технологическое присоединение суммарной мощностью более 22 МВт, сообщает ТИА «Острова» со ссылкой на Сахалинэнерго.
Напомним, что все желающие подключить свои объекты к электросетям, могут воспользоваться онлайн-сервисом «Личный кабинет», который позволяет подать заявку на технологическое присоединение и отслеживать все этапы выполнения процедуры, не выходя из дома.
Зарегистрировавшись на сайте, клиент может направить заявление и копии всех необходимых документов в электронном виде без посещения пункта приема заявок.
«Личный кабинет» распложен на главной странице официального сайта Сахалинэнерго.
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