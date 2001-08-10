Сахалинцев приглашают на КТ легких в период новогодних каникул

В период предстоящих новогодних каникул министерством здравоохранения Сахалинской области организована работа всех экстренных и дежурных поликлинических медицинских служб. Кроме этого, у сахалинцев есть возможность пройти обследование легких методом низкодозовой компьютерной томографии, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на министерство здравоохранения Сахалинской области.

Этот вид исследования является наиболее безопасным и при этом самым эффективным для выявления заболеваний органов дыхания, в том числе онкологических. За 4 месяца в Сахалинской области осмотрено 3 242 человека, выявлено 105 подозрений на злокачественные новообразования. Всем пациентам назначены дополнительные обследования и лечение.

Записаться на КТ легких в период с 4 по 8 января можно по телефону 8 (4242) 43 07 14. Далее, в послепраздничные дни компьютерная томография легких будет проводиться в штатном режиме - по выходным, в консультативно-диагностическом центре по записи через 1300.