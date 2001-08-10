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14:35, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
Дед Мороз и Снегурочка поздравят сахалинцев на вокзале
ТИА Острова сообщает со ссылкой на АО «Пассажирская компания «Сахалин», что южносахалинцев и гостей городаприглашают принять участие в новогоднем мероприятии.
В преддверии Нового года, 30 декабря, на вокзале Южно-Сахалинска состоится праздничное мероприятие. Дед Мороз и Снегурочка будут общаться с пассажирами, провожающими и другими посетителями вокзала, поздравлять, играть с ними и дарить подарки. Начало в 16:30, сообщили организаторы.
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