Глава Южно-Курильского района побывал на Шикотане с рабочей поездкой

Мэр Южно-Курильского района с рабочей поездкой побывал на Шикотане. 3 и 4 января глава муниципалитета осмотрел важнейшие объекты острова и встретился с жителями двух сел, сообщили ТИА "Острова" в районной администрации.

В первый день рабочей поездки Вячеслав Власенко осмотрел строящиеся объекты в Крабозаводском, в том числе баню и многоквартирные дома.

Строительство общественной бани ведется в соответствии с графиком, проблем с материалами нет. Как доложили мэру строители, объект будет сдан в декабре 2020 года, как и планировалось изначально.

Затем он осмотрел многоквартирные дома, которые сегодня возводятся в Крабозаводском. Всего их пять, четыре из них предназначены для переселения из ветхого и аварийного жилья, еще один — под ипотечную программу. По словам начальника участка, заканчивается черновая отделка, готовится к запуску отопление и водоснабжение. Шикотанцы, ждущие переселения, смогут посмотреть свои будущие квартиры уже в конце месяца.

Кроме того, мэр осмотрел дизельную электростанцию и котельную, проверил работу очистных сооружений, а также асфальтовый завод, который начнет работать в ближайшие месяцы.

Вечером того же дня Вячеслав Власенко провел встречу с крабозаводчанами. Глава района подвел итоги минувшего года и наметил планы на текущий. После доклада мэра прозвучало множество вопросов от жителей. Они касались транспорта, медицины, благоустройства, социальной сферы и жилья. Обеспечение южнокурильчан доступным жильем, по словам мэра, — одна из приоритетных задач. В 2020 году в Южно-Курильском районе должны построить порядка 13 тысяч квадратных метров жилых помещений.

Один из вопросов, прозвучавших на встрече, касался внутримуниципального транспорта. Местного жителя интересовало, когда придет новый транспорт, который будет ходить между Малокурильским и Крабозаводским?

"В 2019 году сделали соответствующую заявку по линии минтранса. Ожидаем, что уже в этом году на Шикотан придет новый автобус для перевозки пассажиров между двумя шикотанскими селами", — ответил мэр.

Часть людей интересовал вопрос, почему врачи областной больницы, проводившие осмотры на Кунашире в ноябре прошлого года, не приехали на Шикотан. Глава района ответил, что в тот раз погода не позволила специалистам добраться до острова, но в планах на 2020 год запланирован приезд врачей и на Шикотан. По этому и другим вопросам, касающимся повышения качества и доступности медицинской помощи, ведется работа с региональным минздравом, сообщил мэр.

Жительница Крабозаводского рассказала мэру, что по единственной дороге, ведущей из ее дома в село, ежегодно разливается речка и перекрывает путь к селу.

"Вопрос назрел, и мы примем меры. В перспективе дорога будет построена в течение двух лет, проект уже готов, — отвечал мэр. — Расширено русло речки. Будет произведено водоотведение. Будем рассматривать еще варианты".

А пока Вячеслав Власенко поручил руководителю шикотанской администрации Сергею Усову принять дополнительные временные меры.

Еще один вопрос от жителей касался обустройства ограды кладбища в Крабозаводском, там необходимо ограничить доступ животных, в частности коров. Вячеслав Власенко поручил коллегам взять вопрос на контроль.

Прозвучал еще ряд просьб и пожеланий. Какие-то вопросы были рассмотрены и решены на месте, часть из них Вячеслав Власенко поручил проработать специалистам администрации района, прибывшим с ним на Шикотан. В целом встреча с крабозаводчанами прошла продуктивно.

На следующий день Вячеслав Власенко осмотрел библиотеку в Крабозаводском, размещенную в приспособленном здании, которое находится в неудовлетворительном состоянии. Он поручил сотрудникам подготовить предложения и найти земельный участок для строительства нового здания библиотеки. Там же разместится и детская школа искусств.

Затем глава муниципалитета проверил работу котельных села Малокурильского. В целом отопительный период на острове проходит без сбоев.

Следующим объектом были строящиеся жилые дома. "В середине января заселим два многоквартирных дома в Малокурильском по улице Студенческой, на 23 и 24 квартиры. Новое жилье предназначено как для переселения из ветхих и аварийных домов, так и для молодых специалистов. Сегодня проверил готовность квартир к заселению, сделал несколько замечаний, поручил устранить их в кратчайшие сроки", — отметил мэр.

Перед встречей с малокурильчанами Вячеслав Власенко посетил СОК "Шикотан Арена". Мэр поговорил с директором комплекса Сергеем Логиновым, узнал о проблемах и перспективах юных спортсменов, занимающихся в различных спортивных секциях. Осмотрел местную библиотеку, которая расположена здесь же.

"Помещение маленькое, ждем конца года, когда будет сдан новый дом культуры в Малокурильском, куда и переедет библиотека", — прокомментировал глава района.

Перед встречей с жителями Малокурильского Вячеслав Власенко передал благодарственные письма для руководителей школьных волонтерских отрядов Шикотана Анны Хромченковой и Ольги Дульцевой, а также почетные грамоты областной избирательной комиссии для Андрея Чертова, Максима Чухарева, Светланы Гончаровой и Виолетты Садовниковой, благодарственные письма избирательной комиссии Олегу Мазуру, Анатолию Дзюбе, Наталии Югай, Юлии Натенок, Екатерине Прощенко, Игорю Макарову, Евгению Груздеву, Алевтине Усовой, Дарье Морозовой, Сергею Усову, Михаилу Зайцеву, Екатерине Гутовской. Кому-то лично, кому-то вручат позже, по их возвращении на Шикотан. Мэр поблагодарил их за продуктивную общественную работу.

Во время встречи с жителями Малокурильского звучали традиционные вопросы, в основном они касались переселения из ветхого и аварийного жилья и благоустройства двух сел. Один из инициативных жителей предложил, чтобы дети, рожденные на Шикотане, могли бы встать в очередь на жилье.

"Совершенно согласен, проработать этот вопрос поручал губернатор Валерий Лимаренко. Мы занимаемся этим", — ответил мэр.

Он подчеркнул, что при переселении необходимо руководствоваться принципами социальной справедливости. В приоритете должны быть семьи с маленькими детьми, инвалиды, люди преклонного возраста.

Жители Малокурильского, как и крабозаводчане, еще долго не отпускали главу района после встречи. Каждый мог задать ему личные вопросы, поговорить наедине. Все просьбы и пожелания зафиксированы и будут проработаны.

Автор: Антон Войтович. Фото: Андрей Киселев.