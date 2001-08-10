Инструкторы научат южносахалинцев горнолыжному этикету

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин стал участником отрытой тренировки школы горнолыжного спорта. С основателями и инструкторами новой спортивной организации глава города провел несколько часов на склоне горы Большевик. А после обсудил перспективы развития экстремальных зимних видов спорта, популяризации активного образа жизни и формирование культуры катания среди населения, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на администрацию областного центра.

В качестве инициатора встречи выступил один из инструкторов школы «Proriders», депутат городской Думы Южно-Сахалинска и общественник, популяризирующий экстремальные и уличные виды спорта среди горожан, Иван Бутаков. Он познакомил главу города с инструкторским составом и рассказал о планах школы.

- Основная наша задача - научить каждого кататься правильно, легко и безопасно. Мы рассказываем не просто о правилах поведения, а приучаем к горнолыжному этикету, - отметил Иван Бутаков. - Склоны «Горного воздуха» развиваются, и хочется чтобы параллельно с развитием трасс, росла и культура катания, здесь без профессионалов не обойтись. Гора в центре города - это большой плюс, и мы хотим, чтобы дети с раннего возраста и их родители знали как правильно и безопасно вести себя на горе, а не только технично катать. Школа «Proriders» приносит новые международные методики обучения, чего раньше не было в Южно-Сахалинске. Совместно с «Горным воздухом» по итогам прошлого сезона мы поставили себе цель - привлечь специалистов для повышения квалификации местных инструкторов, чтобы выстроить систему обучения катанию на уровне международных курортов.

Сергей Надсадин поддержал инициативу организаторов школы и стал одним из первых ее учеников. Мэр города катается на горных лыжах порядка 15 лет, но отметил, что и ему есть чему поучиться у профессионалов.

Школа «Proriders» в Южно-Сахалинске - это частная организация, педагоги которой успешно прошли курсы по методике Национальной Лиги инструкторов - первой и единственной в России организации, являющейся членом Международной Ассоциации инструкторов по зимним видам спорта (ISIA). Каждый инструктор школы отвечает всем требованиям категории «Инструктор-методист», международным и российским стандартам подготовки. В этом горнолыжном сезоне в школе работает специально приглашенный инструктор из Владивостока и один из основателей школы Даниил Мироненко, который с восхищением рассказывает о возможностях для развития зимних видов спорта в Южно-Сахалинске.

- У вас в городе прекрасная инфраструктура и доступность - ты приехал в аэропорт и через 40 минут уже стоишь в экипировке на склоне горы. У нас во Владивостоке три горки - 300, 600 и 700 метров, где все катаются. На Сахалине же уникальные трассы для занятия горными лыжами и сноубордом. Подчеркну, что это экстремальные виды спорта: незнание навыков и техники катания может привести к серьезным травмам, - отметил инструктор школы «Proriders» Даниил Мироненко. - Наша задача, как профессионалов, помочь сделать первые шаги довести уровень катания до уверенного на любом из склонов.

При этом организаторы школы делают акцент на том, что работают не только с новичками всех возрастов, но и с опытными людьми, которые хотят улучшить профессиональные навыки и сделать разбор своей техники катания. Инструктор нужен не только для малышей, но и тех, кто хочет чего-то более серьезного и нового - карвинговые повороты на сноуборде и горных лыжах, а также внетрассовое катание по неподготовленным склонам. Среди обратившихся за помощью к профессионалам еще один участник открытой тренировки - депутат городской Думы Роман Веденеев, который всю жизнь катался на сноуборде, и сейчас пробует себя в горных лыжах: «Я уже пытался кататься самостоятельно, но всегда чувствовал, что не хватает советов, важно чтобы именно профессионал направлял и подсказывал».

О том, как важно наличие профессиональных инструкторов и горнолыжного этикета участники тренировки говорили и после уроков на горных склонах. Придя к единому мнению, что укрепление и обучение инструкторского состава - это верный путь развития. В заключении встречи Сергей Надсадин подчеркнул, что со своей стороны администрация города готова оказать всестороннюю поддержку данному направлению и популяризации экстремальных видов спорта в Южно-Сахалинске.