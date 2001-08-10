Рыбных филинов на Кунашире стало больше

Заповедник «Курильский» провел очередной этап работы по созданию благоприятных условий для размножения редкой птицы - рыбного филина (Ketupa blakistoni).

Как ТИА "Острова" сообщили в заповеднике, рыбные филины - оседлые птицы. Как правило, один раз заняв гнездовой участок, остаются на нем до конца жизни. По данным многолетнего мониторинга в предыдущие годы на Кунашире регистрировалось до 25 пар рыбного филина. Благодаря биотехническим мероприятиям, проводимым сотрудниками заповедника (установка искусственных гнездовий и подкормка в гнездовой период в зимнее время), в 2019 году на острове увеличилось количество учтенных гнездовых пар до 28.

В полевом сезоне 2019 года сотрудники заповедника наблюдали за шестнадцатью парами птиц, у семи из них успешно вывелись птенцы. У одной и той же пары птенцы бывают раз в два года, хотя встречаются отдельные птицы, которые высиживают птенцов каждый год, а некоторые - только через два года. Таким образом, в ранее известных гнездах сотрудники заповедника обнаружили и окольцевали 8 птенцов, из них: один птенец в естественном дупле ивы удской (Salix udensis); один птенец в естественном дупле ильма лопастного (Ulmus laciniata) и 6 птенцов - в искусственных гнездах.

Искусственные дупла создаются из различных материалов. Из искусственных гнезд рыбному филину больше всего понравился пластиковый буй. В таких гнездовых боксах зарегистрировано наибольшее количество посещений и гнездований. Так, в 2019 году было обнаружено 4 птенца в искусственных дуплах из пластикового морского буя и два птенца в дупле из пластиковой бочки. Рыбные филины за три года (2017-2019 гг.) в искусственных гнездовьях вырастили 13 птенцов.

«К полномасштабным биотехническим мероприятиям для рыбных филинов на острове Кунашир сотрудники заповедника приступили в январе 2016 года. На начальном этапе гнёзда обустраивались в стволах крупных деревьев, позднее – конструировались из подручных искусственных материалов. Всего с 2016 по 2019 год сотрудниками заповедника в зависимости от разновидности конструкций подготовлено и установлено 49 гнездовых сооружений для этих птиц. Биотехнические сооружения в зависимости от статуса ООПТ распределены следующим образом: на Кунашире в заповеднике «Курильский» - 10; в охранной зоне заповедника – 11; остальная территория острова Кунашир – 26. На острове Шикотан, в федеральном заказнике «Малые Курилы», размещены еще 2 искусственных гнездовья для рыбного филина», - говорят в заповеднике.

Малая численность, обитание в труднодоступных для человека местах, скрытный ночной образ жизни рыбного филина в кронах высоких деревьев усложняют работу ученых и сотрудников заповедника. Работы по предоставлению новых «квартир» для рыбного филина продолжат в 2020 году.

Справочно: рыбный филин (Ketupa blakistoni) является глобально редким видом птиц, занесен в Красный список МСОП в категорию (EN – исчезающие), в Красную книгу РФ (категория 1- находящиеся под угрозой исчезновения). Общая численность вида, обитающего на Дальнем Востоке России и на северных островах Японского архипелага, по данным Международной красной книги, не превышает 4000 особей. Из них в нашей стране, в Приморье, Хабаровском крае и в Магаданской области, а также на Южных Курилах гнездится 300–400 пар (как моногамные птицы, филины живут парами).